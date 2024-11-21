「川馬」形影不離？Google執行長給川普打祝賀電話 意外發現馬斯克也在線上

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-21 07:30

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近日在 Google 執行長皮查伊（Sundar Pichai）致電祝賀川普當選總統時，一個意外「嘉賓」出現在電話線另一端：正是世界首富馬斯克。

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據科技媒體《The Information》周二（19 日）報導，知情人士透露，馬斯克的出現讓皮查伊感到有些吃驚。

馬斯克的公司在多個領域與 Google 競爭，尤其是在人工智慧（AI）和自動駕駛技術領域。

《The Information》指出，馬斯克出現在川普與皮查伊的通話中，是馬斯克首度現身川普與其他科技領袖的電話會議。

川普發言人 Steven Cheung 表示：「川普已接到了來自各行各業的商業和科技領袖的祝賀電話，慶祝他歷史性的勝利。正如川普在競選期間多次表示，總統一直與這些領袖保持聯繫，以確保美國的就業和工人得到保護。」

近期馬斯克公開批評 Google，指責該公司在搜索結果展示上存在偏見。川普也曾對 Google 提出類似批評，甚至威脅如果當選將對 Google 提起刑事訴訟。

在美國總統大選當天，馬斯克轉發了一條推文，指出用戶查詢「我可以在哪裡把選票投給賀錦麗」時，Google 顯示了「投票地點」，但網友在查詢「我可以在哪裡把票投給川普」時，Google 沒有顯示相關訊息。

川普也曾提出過類似指控。今年 9 月，他在 Truth Social 平台發布帖子，稱 Google 只顯示有關他的負面消息，但跑出賀錦麗的正面消息，他表示 Google 干預大選，會對 Google 提起訴訟。