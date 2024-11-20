海湖莊園衝突：馬斯克與川普顧問激烈交鋒

鉅亨網編譯許家華 2024-11-20 10:38

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在川普的海湖莊園，一場關於內閣任命的激烈衝突如火如荼地展開，馬斯克與川普的長期顧問鮑里斯 · 埃普斯坦 (Boris Epshteyn) 之間的緊張關係引發了各界關注。

衝突的導火線

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這一切的開端源自於馬斯克對埃普斯坦在川普內閣人選上的影響力表示質疑。身為當選總統川普的核心圈成員，馬斯克逐漸感受到埃普斯坦的權威對他自己推動的候選人構成了威脅，尤其是在司法部高級官員和白宮法律顧問的任命上，馬斯克對埃普斯坦的推薦表示強烈不滿，認為這些人選的資格令人感到擔憂，這讓埃普斯坦非常憤怒。

餐桌上的激烈對峙

衝突在一次海湖莊園的聚會中達到了沸點。根據《Axios》報導，目擊者稱，馬斯克與埃普斯坦在餐桌上的爭論如同大規模爆炸，場面一度失控。馬斯克指責埃普斯坦向媒體洩露了川普團隊的過渡細節，包括人事選擇，而憤怒的埃普斯坦則回應他對馬斯克的指控完全不知情。這場爭吵不僅讓在場的客人目瞪口呆，也讓川普的高級職員們意識到，兩位關鍵人物之間的裂痕已經無法彌補。

權力遊戲的背後

負責協調川普刑事案件法律辯護的埃普斯坦對川普最近的總統任命產生了很大影響。這些任命包括蓋茲出任司法部長和威廉 · 麥金利出任白宮法律顧問。川普的刑事律師托德 · 布蘭奇和埃米爾 · 博夫被任命為司法部高級職位。

馬斯克的影響力正在迅速上升，他試圖推動霍華德 · 盧特尼克擔任財政部長，而不是基金經理人史考特 · 貝森特。貝森特是華爾街的寵兒，上週五他在佛羅裡達州與川普會面。馬斯克在《華爾街日報》上猛烈抨擊現有提名的選擇，稱貝森特僅能「一切照舊，而這將讓美國破產，不像盧特尼克實際上將帶來改變」 。

馬斯克的高調表現引起了川普支持者的關注，許多人對其大膽主張感到興奮，但也有不少人對此表示擔憂，認為這種內鬥可能會削弱川普團隊的團結。

同時，馬斯克參與了川普與烏克蘭總統澤倫斯基的通話，並計劃加入川普新設立的「政府效率部」，削減聯邦支出 2 兆美元，以提高政府效率。這一系列舉動讓他在川普團隊中的地位愈發重要，但也讓一些老面孔感到不滿，認為馬斯克的高調表現顯得有些「喧賓奪主」。

蓋茲出任司法部長的爭議

川普提名佛羅裡達州眾議員馬特蓋茲擔任司法部長，引發了兩黨議員的震驚和共和黨內部的強烈反對。蓋茲自 2016 年起擔任眾議員，是川普的忠實支持者。然而，《Punchbowl News》報導，道德委員會正計劃投票決定是否發布一份針對蓋茲的調查報告，參議院司法委員會主席迪克 · 德賓呼籲無論如何都要發布該報告。

蓋茲的提名遭到許多共和黨人的公開反對，前眾議院議長凱文 · 麥卡錫表示，川普的提名「除了蓋茲之外都很好」。川普前國家安全顧問約翰 · 博爾頓也批評蓋茲「完全不適合這份工作」，稱其為「道德敗壞的人」。民主黨人同樣直言不諱，眾議員賈里德霍夫曼警告稱，蓋茲的提名將導致「未來的混亂和無能」。

未來誰佔上風仍未知

馬斯克與埃普斯坦之間的衝突不僅是個人恩怨，更是川普團隊內部權力鬥爭的縮影。隨著內閣任命的推進，這場風波可能會影響川普的政策走向和團隊的團結。未來，馬斯克能否在這場權力遊戲中佔上風，仍然是一個懸而未決的問題。