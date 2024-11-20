路透調查：川普明年初將對中國徵40%關稅 估影響GDP最多下滑1%

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-20 20:39

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路透周三 (20 日) 公布一項調查顯示，經濟學家認為美國明年可能對從中國進口的商品課徵近 40% 的關稅，此舉可能讓這個全球第二大經濟體的國內生產毛額 (GDP) 減少最多 1 個百分點。

這是自 11 月 5 日川普總統大選獲勝以來，路透首次對中國經濟進行的調查，調查還預測川普不會對中國商品徵收 60% 的關稅，因為可能會加速美國通膨成長。

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川普將於明年 1 月上升，而作為他「美國優先」貿易措施的一部分，將對中國進口商品徵收高額關稅，此舉引起北京政府方面的不安，加劇中國經濟成長的風險。

這次川普喊出要徵收的關稅水準遠高於他第一任期的 7.5% 至 25%，而且考慮到長期的房地產低迷、債務風險和疲軟的內需，中國經濟將處在更脆弱的境地。

根據路透 11 月 13 日至 20 日對 50 多名經濟學家的調查，中國內外的絕大多數經濟學家預估川普將在明年初徵收關稅，中位數估計為 38%，預測範圍為 15% % 至 60%。

大多數受訪者表示，他們預估不會在 2025 年初對中國商品徵收 60% 的關稅，因為這可能會加速美國國內的通膨。

澳盛銀行 (ANZ) 首席經濟學家 Raymond Yeung 說：「我們預期美國新政府將恢復川普 1.0 的原始計畫。對中國商品的平均關稅可能會提高 32% 至 37%。」

分析指出，自去年 9 月底以來，中國決策者強化經濟刺激力道，然而明年將面臨更大的壓力，需要刺激國內需求以抵消預期中的出口下降——出口是今年中國經濟的關鍵成長動力。

中國明年經濟成長受衝擊

在對中國的潛在影響方面，調查預測美國的新關稅將讓中國 2025 年的經濟成長率降低約 0.5 至 1 個百分點。

不過，目前受訪的多數經濟學家仍將今年和 2025 年的經濟成長預期中位數分別維持在 4.8% 和 4.5%，與美國大選前的預測一致，預測 2026 年成長將進一步放緩至 4.2%。他們正在等待川普政府的對中國貿易政策，有在下調預測的可能。

星展銀行 (DBS) 首席中國經濟學家 Mo Ji 表示：「隨著全球需求的保持，出口將成為經濟成長的關鍵支柱，儘管美國的新關稅可能會使 GDP 成長減少至多 1 個百分點。」

他指出，由於房地產價格下跌和失業率上升帶來的效應，消費將繼續低迷。基礎設施投資將推動固定資產投資溫和復甦，儘管私人投資滯緩。

更多刺激措施將出籠

在受訪的 23 位經濟學家中，有 19 位表示，中國政府最近宣布的財政和貨幣刺激措施對經濟影響不大，需要更多的刺激措施。只有 4 人表示，這些措施將促進經濟成長。

中國政府希望，自 9 月底以來推出的一系列刺激措施將有助於經濟實現今年約 5% 的政府成長目標。

市場分析指出，中國可能在未來幾周推出新的刺激措施，以幫助緩解經濟受到中美貿易緊張局勢的影響。分析師預估，儘管有政策支持，中國經濟的放緩軌跡將持續下去。

巴克萊 (Barclays) 首席中國經濟學家 Jian Chang 表示：「我們認為中國政府仍有時間觀察和應對美國政策及其對中國經濟成長的影響，然後在稍後階段推出政策回應。」

受訪經濟學家也將中國明年和 2026 年的消費者物價通膨預期分別下調至 1.1% 和 1.4%，低於 10 月調查中先前預期的 1.4% 和 1.6%。