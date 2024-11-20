緊張加劇！烏軍用美遠程飛彈攻俄隔天 美憂遭空襲周三急關駐基輔大使館

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-11-20 17:11

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美國周三 (20 日) 暫時關閉駐基輔大使館，並示警稱美國在與俄羅斯緊張局勢加劇之際，「收到了 11 月 20 日可能發生重大空襲的具體訊息」。

美國駐烏克蘭大使館發出聲明表示，出於謹慎考量將關閉大使館，並指示使館工作人員就地避難，並建議美國公民做好準備，一旦宣布空中警報，就立即避難。

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華府關閉使館的決定發生在俄國周二 (19 日) 發出警告隔天，莫斯科稱將在烏克蘭以美國遠程飛彈攻擊俄國領土做出回應。

一名烏克蘭高官告訴《法新社》，烏軍周二以美國 ATACMS 飛彈攻擊俄羅斯布良斯克地區。

人在巴西參加 G20 峰會的俄國外長拉夫羅夫表示，這次攻擊顯示西方想要「升級」衝突。「我們將把這視為西方對俄戰爭的新階段。我們將做出相應的反應。」

由於烏克蘭首都基輔經常遭受來自俄國的無人機和飛彈襲擊，空襲警報在基輔相當常見，但此時美國卻宣布關閉駐基輔使館則引發外界相當大的關注。

與此同時，美國國防部前助理副部長 Stephen Brian 在《武器和戰略》雜誌上撰文指出，基輔使用 ATACMS 正使其跟莫斯科的和談變得不可能，且不會對戰局產生多大影響。