福特計劃歐洲裁員14% 應對電動車需求疲軟與中國對手競爭

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-21 00:50

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福特汽車周三 (20 日) 表示將在歐洲裁員約 14%，約 4,000 人，占其員工總數 17.4 萬人的 2.3%，主要集中在德國和英國，繼日產 (Nissan)、Stellantis(STLA-US) 和通用汽車 (GM-US) 後又一家削減成本的公司。福特將裁員原因歸咎近年來電動需求疲軟、政府對電動車轉型支持力道不夠以及中國對手在政府補貼下的競爭。

福特表示，裁員應該在 2027 年底前進行，等待工會的討論。目前計劃德國裁員 2,900 人、英國裁員 800 人，並將減少其科隆工廠的 Explorer 和 Capri EV 車型的產量。

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福特歐洲副總裁 Peter Godsell 表示，公司正經歷「對電動車的需求比先前預測還弱，營運成本方面繼續面臨挑戰的問題」。Godsell 稱，這意味著福特需要「採取果斷行動重組業務」。儘管公司希望裁員能夠解決問題，但如果市場情況惡化，他不排除採取進一步措施的可能性。

德國工會方面表時不會接受福特的計畫，因為還有其他選擇而且要求福特歐洲高層就該業務的未來展開談判。

金屬工業工會 (IG Metall) 協商師格魯格 (Thorsten Groger) 表示：「如果不願意這麼做，我們也做好了強硬對抗的準備。」

據了解，去年 12 月德國政府終止對電動車的補助。今年前 9 個月德國的電動車銷量下滑 28.6%。

福特財務長 John Lawler 在給德國政府的一封信中寫道：「我們在歐洲和德國缺乏的是一個明確的、明確的政策議程來推動電動車的發展，例如對充電基礎設施的公共投資、有意義的激勵措施……，在實現二氧化碳減排目標方面具有更大的彈性。」

與此同時，歐盟因中國製造的電動車受到不公平的中國政府補貼，因此徵收關稅。福特德國分公司董事總經理 Marcus Wassenberg 表示此舉反映正在發生的變化，他特別指出德國的勞動力和能源成本較高。

福特一直在努力降低全球業務的成本，在美國市場也遠遠落後於通用汽車等競爭對手。福特在美國市場一直在努力應對品質、保固和供應商問題，還有該公司 121 年傳統業務的浪費問題。