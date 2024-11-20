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研調：2024年高階手機銷量上看3億台 陸廠在地化加速布局海外市場

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-20 13:50

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研調：今年高階手機銷量上看3億台　陸廠加速布局海外市場。(圖：shutterstock)

研調機構 Counterpoint 最新研究顯示，2024 年全球 600 美元以上價位智慧型手機銷量將突破 3 億台，在生成式 AI 應用普及帶動下，高階手機市場將成為品牌競爭焦點，陸廠正透過各項技術與蘋果 (AAPL-US)、三星 (005930-KR) 在全球高端市場競爭。

Counterpoint 報告指出，2018 至 2023 年間，600 美元以上價位手機年複合成長率達 6%，中國仍是最大高端市場，其次為北美與西歐，印度和中東市場也展現快速成長潛力。


在全球布局方面，中國品牌透過本地化策略積極拓展市場。以 OPPO 為例，已在印度、印尼、土耳其等七個國家建立生產據點，零售通路超過 30 萬個銷售點，全球銷售人員達 6.5 萬名，其 ColorOS 系統每月活躍用戶達 7 億。

在高端市場競爭方面，中國市場 600 美元以上價位手機仍由蘋果主導，市占逾六成。中國品牌正透過影像技術、摺疊設計與 AI 創新等領域，加速與蘋果、三星在全球高端市場競爭。

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