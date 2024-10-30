研調：2028年生成式AI智慧手機較今年成長3倍 出貨估逾7.3億支

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-30 18:20

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研調機構 Counterpoint Research 最新研究預測，生成式 AI 智慧型手機市場將呈現爆發性成長，預計 2028 年出貨量將突破 7.3 億支，較 2024 年預估量成長逾三倍，其中，售價 250 美元以上的手機中，將有九成具備生成式 AI 功能。

報告指出，未來兩年高階手機 (批發價超過 600 美元) 將主導市場發展，預計在 2024 和 2025 年貢獻約八成的生成式 AI 手機出貨量，並將在 2026 和 2027 年逐步向中階市場滲透，高階（400-599 美元）及中高階（250-399 美元）手機預計將貢獻約三成出貨量，中國品牌將是主要推動力。

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業者正透過硬體與軟體創新，加速生成式 AI 的普及化，高通 (QCOM-US) 已著手開發優化生成式 AI 的中高階處理器，而大型語言模型（LLM）公司也正開發更輕量化的 AI 模型，Counterpoint Research 預估，到 2027 至 2028 年，售價 250 美元以下的手機也將採用生成式 AI 技術。

Counterpoint Research 表示，手機產業焦點正從傳統的硬體升級，如更大螢幕、更快處理器等，轉向更智慧、更具適應性的個人化體驗，各大手機品牌也積極透過軟體升級，為較舊的智慧型手機導入生成式 AI 功能。