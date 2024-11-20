〈焦點股〉高階CCL市況熱度高 台光電價量齊揚站上所有均線

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-20 11:41

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高階基材 (CCL) 廠商台光電 (2383-TW) 在 2024 年前三季營收及稅後純益都已超過公司史上的任何年度，前三季稅後純益 69.31 億元，年增 97.87%，每股純益 20.14 元，並將投資百億元在台擴廠，在產品市況交易火熱下，今 (20) 日爆量逾 4800 張上漲達 3.5%，並站上所有均線。

台光電在台原規劃劃新設的大園廠及研發中心投資也正式啟動，董事會通過投資桃園大園新廠資本支出 81.09 億元，這也是新投資東南亞馬來西亞新廠後的另一重大投資。光是土地及已通過的建廠資本支出就達 102.69 億元。

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台光電 2024 年前三季營收爲 458.14 億元，已超越任何一個整年度營收，毛利率 27.69%，年增 0.66 個百分點，前三季稅後純益 69.31 億元，年增 97.87%，每股純益 20.14 元。