研調：中國Q3智慧手機市場銷量年增2%　vivo奪冠、Apple居第6

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-29 17:10

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研調機構 Counterpoint Research 最新報告指出，中國智慧型手機市場 2024 年第三季銷量年增 2.3%，連續四季正成長，銷量冠軍為 Vivo，甫推出 iPhone 16 系列的蘋果 (AAPL-US) 則位居第 6 名。

品牌市佔率方面，vivo 以 19.2% 穩居市場龍頭，其產品組合在各價位帶均具競爭力。華為受惠於 Pura 70 和 Mate 60 系列熱賣，年成長達 30%，以 16.4% 市佔率位居第二。小米則憑藉 Redmi K 系列及 Mi 旗艦系列表現，以 15.6% 市佔率排名第三。

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在高端市場，蘋果 iPhone 16 系列表現亮眼，截至 10 月 8 日，Pro 和 Pro Max 機型占該系列總銷量超過 70%，顯示消費者對高階機種需求強勁。摺疊手機市場也持續擴大，華為推出全球首款三折式智慧型手機 Mate XT，起售價約 9 萬元台幣。

展望第四季，各品牌將推出新款旗艦機型，同時也調降現有機種價格，包括華為下修 Pura 70 和 Mate 60 系列價格，為新款 Mate 70 系列鋪路，HONOR 則計畫推出入門機種 X60，市場競爭預期更趨白熱化。