研調：SoC、記憶體漲價推升成本 估明年手機均價年增3%至365美元

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-12 14:58

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研調中心 Counterpoint Research 最新報告指出，2024 年全球智慧型手機平均售價 (ASP) 預計將年增 3% 至 365 美元，主因是 5G 技術普及、運算能力提升，以及 SoC 與記憶體價格上漲所致。

Counterpoint Research 指出，2024 年上半年千美元以上手機銷量已年增 18%，顯示高階手機需求持續攀升。以小米最新推出的 Xiaomi 15 為例，搭載 Snapdragon 8 Elite 處理器，價格較前代機型上漲約 70 美元。

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在晶片成本方面，隨著製造商採用更先進的 4 奈米、3 奈米製程，晶圓製造成本預計 2025 年起上升；以 MediaTek 的 Dimensity 9400 為例，搭載 NPU 890、Cortex-X925 和 Immortalis-G925，性能分別提升超過 40%、30% 和 40%，價格較前代上漲逾 20%。

記憶體價格方面，自 2023 年第三季結束降價週期後，DRAM 和 NAND 現貨價格至 2024 年第二季平均已上漲超過 60%；不過，1TB 等高容量晶片需求減少，預計 2024 年底略微下跌，並延續至 2025 年。