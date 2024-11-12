研調：SoC、記憶體漲價推升成本 估明年手機均價年增3%至365美元
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-12 14:58
研調中心 Counterpoint Research 最新報告指出，2024 年全球智慧型手機平均售價 (ASP) 預計將年增 3% 至 365 美元，主因是 5G 技術普及、運算能力提升，以及 SoC 與記憶體價格上漲所致。
Counterpoint Research 指出，2024 年上半年千美元以上手機銷量已年增 18%，顯示高階手機需求持續攀升。以小米最新推出的 Xiaomi 15 為例，搭載 Snapdragon 8 Elite 處理器，價格較前代機型上漲約 70 美元。
在晶片成本方面，隨著製造商採用更先進的 4 奈米、3 奈米製程，晶圓製造成本預計 2025 年起上升；以 MediaTek 的 Dimensity 9400 為例，搭載 NPU 890、Cortex-X925 和 Immortalis-G925，性能分別提升超過 40%、30% 和 40%，價格較前代上漲逾 20%。
記憶體價格方面，自 2023 年第三季結束降價週期後，DRAM 和 NAND 現貨價格至 2024 年第二季平均已上漲超過 60%；不過，1TB 等高容量晶片需求減少，預計 2024 年底略微下跌，並延續至 2025 年。
展望 2025 年，隨著消費者對生成式 AI 興趣增加，手機製造商陸續導入相關功能，將進一步推升高階機型需求；Counterpoint 指出，AI 功能整合將持續推動平均售價上揚，成本增加與消費者期待之間的平衡，將成為未來手機市場競爭關鍵。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 研調：蘋果iPhone 16系列面板採購需求強勁 估較iPhone 15年增8%
- 研調：新興市場帶動智慧手機市況回溫 估2024年全球出貨年增4.9%
- 研調：中國Q3智慧手機市場銷量年增2% vivo奪冠、Apple居第6
- 研調：2028年生成式AI智慧手機較今年成長3倍 出貨估逾7.3億支
上一篇
下一篇