宇隆液冷快接頭打樣送客戶 有望躋身輝達供應鏈

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-20 15:51

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金屬加工大廠宇隆 (2233-TW) 今 (20) 日召開法說會時指出，人形機器人和 AI 伺服器長期發展潛力樂觀，明年將針對機器人需求發表諧波減速機，同時，正與客戶討論液冷快接頭打樣，將切入 AI 伺服器供應鏈，最快明年第二季可看到，屆時有望成為輝達的 Tier2 供應廠商。

宇隆前三季繳出亮眼成績，稅後純益衝上 5.17 億元，年增 33%，每股純益 (EPS)8.6 元，創同期新高，法人樂觀看今年將有望創史上最賺一年。

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宇隆總經理蔡銘東說，目前訂單能見度看到明年上半年，跨領域布局也將產生綜效，「明年將火力全開」。

蔡銘東在法說會中宣示，宇隆在液冷快接頭版圖有斬獲，正配合輝達 ODM 供應商打樣中，「一個伺服器需要的量是幾百萬個以上」，暫無法確定可以拿到多少訂單，但預期明年第二季規格就可開出，樂觀期待對 AI 伺服器的相關出貨業績，「未來可單獨拉出來成一大項目」。

另一方面，宇隆認為，人形機器人將在 2025 年後有很大進展，因此，自有品牌 TUF ONE 行星減速器將切入人形機器人關鍵零件─諧波式減速機，明年發表，搶啖此龐大新商機。

目前宇隆車用營收占比 70%，醫療占比約 10%，自行車也有 14%，蔡銘東強調，宇隆已開始轉型，目標逐步讓車用營收占比降低，但堅持維持產品的高毛利。

展望明年，蔡銘東樂觀料明年將較今年好，拚營收將成長兩位數。

至於各界矚目美國新總統川普上任後恐實施高關稅，蔡銘東回應，宇隆來自北美的營收占比僅 5%，相對不受貿易障礙影響，主要出貨市場是歐洲和中國，未來也可能到歐洲收購中小工廠，實施在地化生產。

而在中國，雖近期整體景氣不佳，但宇隆長期看好中國醫療、低空經濟 (無人機) 的發展空間，甚至因應訂單所需，浙江廠需再擴廠，擴大生產行星減速器，切入具高毛利性質的無人機供應鏈。

同時，宇隆對氫燃料電池應用零件已在中國正式供貨，並與歐洲客戶開發氫燃料電池零組件，產能也逐步開出。