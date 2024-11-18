研調： 2024手機面板出貨年增6.7% 明年恐微跌1.7% 陸廠拚市占70%
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-18 14:25
研調機構 TrendForce 最新調查指出，受惠二手機與整新機需求增長，2024 年手機面板出貨量預計達 20.66 億片，年增 6.7%；然而，2025 年隨著市場回歸供需循環穩定期，出貨量可能小幅下滑至 20.32 億片，年減 1.7%。
在供應商排名方面，京東方（BOE）穩居全球智慧型手機面板出貨量龍頭，2024 年預計出貨 5.93 億片，2025 年可望成長至 6.10 億片，年增 2.8%；三星顯示（SDC）位居第二，2024 年出貨量估達 3.76 億片，但 2025 年可能因蘋果調整供應商比重而下滑至 3.65 億片。
惠科（HKC）憑藉 G8.6 代線成本優勢，排名第三，2024 年出貨預估 2.19 億片，2025 年可望增至 2.30 億片；華星光電（CSOT）與天馬（Tianma）分別位居第四、五名，其中華星光電受惠與小米合作，2024 年出貨量年增率高達 62.9%。
TrendForce 進一步分析，陸系面板廠受惠中高階 AMOLED 和低階 a-Si LCD 需求擴增，2024 年市占率預計達 68.8%，2025 年更可能突破 70%；韓系廠商則憑藉高階柔性 AMOLED 技術，維持 20% 至 21% 市占率，而台系與日系面板廠市占率則持續下滑。
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