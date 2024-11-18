研調： 2024手機面板出貨年增6.7% 明年恐微跌1.7% 陸廠拚市占70%

在供應商排名方面，京東方（BOE）穩居全球智慧型手機面板出貨量龍頭，2024 年預計出貨 5.93 億片，2025 年可望成長至 6.10 億片，年增 2.8%；三星顯示（SDC）位居第二，2024 年出貨量估達 3.76 億片，但 2025 年可能因蘋果調整供應商比重而下滑至 3.65 億片。