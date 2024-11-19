加拿大10月CPI加速升溫 12月降息兩碼預期大減

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-19 23:56

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加拿大統計局 (Statistics Canada) 周二 (19 日) 公布數據顯示，10 月消費者物價指數 (CPI) 增速超預期、基礎物價壓力再度加速，原因是汽油價格跌幅比 9 月更小，數據公布後交易員紛紛下修對加拿大央行 (BoC) 下個月降息兩碼 (50 個基點) 的押注。

具體來看，加拿大 10 月 CPI 年升 2.0%，高於市場預期的 1.9%，較 9 月的 1.6% 加速成長，按月來看成長 0.4%，也超過市場預期的 0.3%，比 9 月的 - 0.4% 大幅成長。

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加拿大統計局指出，10 月汽油價格年減 4%，低於 9 月的 10.7% 降幅，導致 CPI 增速回升。不過不包括汽油在內的 10 月 CPI 年升 2.2%，略高市場預期的 2.1%，連續第三個月持穩。

分析指出，這是自今年 5 月以來加拿大通膨率首次回升，可能讓加拿大央行有理由放慢降息步伐，此前決策者加快鬆綁貨幣政策步調大幅降息兩碼。

儘管如此，這份通膨報告並未進一步消除降息的可能性，因為通膨維持在 2% 左右徘徊而且決策者預料到通膨降溫之路會出現波動，另一方面該行也想透過降息來提振加拿大經濟成長。

這份通膨報告是加拿大央行在 12 月 11 日公布最新利率決策前的最後一份通膨數據，目前市場預估降息兩碼的機率僅為 28%，低於數據公布前的 37%。

另外數據公布後，加幣對美元升值 0.19%，至 1 美元兌 1.3989 加幣。加拿大兩年期公債殖利率下滑 2.1 個基點至 3.206%。

報告還顯示，加拿大央行青睞的核心通膨指標──CPI 中值和剔除最極端物價變化的截尾 CPI 也小幅加速成長。

具體來看，10 月 CPI 中值年升 2.5%，高於市場預期的 2.2%，也高於前值 2.3%；10 月截尾 CPI 年升 2.6%，超出市場預期與前值的 2.4%。

值得注意的是，加拿大 10 月服務價格通膨放緩至 3.6%，為 2022 年 1 月以來最低年增幅，而商品價格在 9 月下滑 1% 後在 10 月小幅成長 0.1%。

10 月住房價格漲幅繼續放緩，年升 4.8%，低於 9 月的 5% 增速；同月房貸利息成本和租金增速也雙雙放緩。10 月剔除住房成本的通膨指數年升 0.9%，高於 9 月的 0.4%。按地區來看，加拿大 10 月所有地區房價漲幅均高於 9 月份。

專家看法

Alberta Central 首席經濟學家 Charles St-Arnaud 仍押注加拿大央行下月降息兩碼，儘管通膨報告降低了這種可能性。他指出，通膨波動並不另外意外，特別是因為大部分升溫因素是由於房產稅驅動，而房場稅更多受到過去房價上漲影響，而不是經濟的疲軟程度。

加拿大帝國商業銀行 (Canadian Imperial Bank of Commerce)經濟學家 Katherine Judge 認為通膨已呈現降溫趨勢，考慮到國內生產毛額 (GDP) 和就業市場數據仍有待觀察，因此 12 月還是有可能降息兩碼。

彭博美國和加拿大經濟學家 Stuart Paul 則認為，潛在通膨壓力症在緩解，對利率最敏感的支出類別價格正在下降，10 月 CPI 報告細節表明，加拿大央行在迅速回歸中性政策立場。