烏克蘭戰爭升級！烏軍首次動用美製長程飛彈 襲擊俄境內目標

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-11-20 07:30

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烏克蘭部隊周二（19 日）首次使用美製長程飛彈陸軍戰術導彈系統（ATACMS），襲擊俄羅斯布良斯克州（Bryansk）一處軍事設施，凸顯烏克蘭戰爭進一步升級。

據《彭博》周二報導，根據烏克蘭媒體《RBC Ukraine》的說法，一名烏克蘭軍方人士透露，烏軍發射 ATACMS 飛彈， 攻擊布良斯克州一處軍事設施。

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烏克蘭參謀部證實，烏軍打擊了布良斯克州卡拉切夫（Karachev）附近的一處軍事設施，但參謀部未透露動用哪些飛彈，稱這是軍事機密。

另據《CNN》報導，俄國國防部表示，當地時間周二上午 3 時 25 分，烏克蘭朝布良斯克州一處設施發射 6 枚彈道飛彈，使用了美製 ATACMS 飛彈。俄國防空系統擊落 5 枚飛彈。

卡拉切夫是一個古老城鎮，是布良斯克州東邊州界的重要門戶和鐵道公路交通據點，離布良斯克州州府布良斯克不遠，距離烏克蘭邊境約 130 公里。

據《路透》周日報導，拜登政府已經解除了禁止烏克蘭使用長程美國武器襲擊俄羅斯境內目標的限制，希望盡可能協助烏軍保住庫斯克佔領區，爭取更有利的潛在和談籌碼，也是對北韓軍參戰的回應。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利已證實，美國政府已經授權烏克蘭「在俄羅斯領土 300 公里以內的範圍使用美製武器」。

俄方曾多次警告，此舉將被視爲北約（NATO）直接參與烏克蘭戰爭，會導致局勢嚴重升級。

在傳出美國允許烏克蘭使用長程飛彈攻擊俄羅斯本土之際，俄羅斯總統普丁周二做出最新回應，批准了新版俄國核威懾國家基本政策，該命令自簽署日起生效。