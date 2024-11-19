〈美股早盤〉俄烏緊張局勢升級 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-19 22:42

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美股主要指數周二 (19 日) 開低，由於俄羅斯與烏克蘭之間不斷升級的緊張局勢，讓投資人開始紛紛轉向避險資產。

截稿前，道瓊工業指數跌近 340 點或近 0.8%，那斯達克綜合指數跌近 40 點或近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.5%，費城半導體指數漲近 0.1%。

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美股開盤前主要指數期貨走跌，其中標普 500 指數期貨下跌 0.4%。全球債券價格上揚，美債 10 年期殖利率下跌 6 個基點至 4.36%；歐洲債券價格波動更大，德國債券殖利率跌至去年 10 月以來新低。

先前外媒報導，烏克蘭軍隊使用西方提供的導彈對俄羅斯邊境地區進行首次襲擊，此舉讓市場感到不安。稍早時，俄羅斯總統普丁批准一項更新核准則，擴大俄羅斯使用核武條件，包括應對對其領土的大規模常規攻擊。

盛寶銀行 (Saxo Banque France) 銷售交易主管 Andrea Tueni 表示：「目前市場的反應是可控的。有些公司仍處於觀望狀態。」

大宗商品方面，天然氣期貨漲幅高達 1.1%，接近一年來的最高水準。金價上漲 0.7%，至每盎司 2,630 美元。同時，石油交易員似乎並未受到影響，歐洲最大的油田停電逐步重啟後油價下跌。

突然的重新定價凸顯出，如果衝突爆發，市場仍然是多麼脆弱。結束了美國公債的長期跌勢，自 9 月中旬以來，由於預期川普的政策將提振經濟成長並重新引發通膨，美國公債普遍遭到拋售。

川普即將提名的財政部長及其對政策的影響也是周二的焦點。據知情人士透露，過渡團隊正在考慮讓前聯準會 (Fed) 官員華許 (Kevin Warsh) 擔任財政部長，讓對避險金經理貝森特 (Scott Bessent) 擔任白宮國家經濟委員會主任。

日內瓦 Mirabaud 資產管理公司首席經濟學家 Gero Jung 表示：「華許曾在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 任職，因此如果他成為財政部長，政治干預 Fed 政策制定的可能性肯定會降低。」

截至台北時間周二（19 日）22 時許：

焦點個股：

微軟 (MSFT-US) 早盤股價下跌 0.66%，至每股 413 美元

矽谷新創公司 d-Matrix 周二表示，它正推出首款人工智慧 (AI) 晶片，提供聊天機器人和視訊生成器等服務。D-Matrix 至今已籌集超過 1.6 億美元的資金，其中包括來自微軟 (MSFT-US) 創投部門的資金。該公司表示，早期客戶正在測試樣品晶片，預計明年將全面發貨。這家位於加州聖克拉拉的公司並未透露任何特定客戶名稱，但表示美超微 (SMCI-US) 將銷售可容納 d-Matrix 晶片的伺服器。

沃爾瑪 (WMT-US) 早盤股價上漲 3.05%，至每股 86.64 美元

美國零售巨擘沃爾瑪周二美股盤前公布 2025 會計年度第三季 (截至 10/31) 財報，由於消費者購物力道強勁，線上和實體店面表現優異，該季營收、獲利雙雙打敗華爾街分析師預期。除此之外，沃爾瑪還第三度上調全年營收財測，看好營運在假日購物季續旺。

小鵬汽車 (XPEV-US) 早盤股價下跌 6.38%，至每股 12.18 美元

中國電動車製造商小鵬汽車周二公布第三季 (截至 9/30) 財報，在新車款的加持下提振銷售，該季虧損優於華爾街分析師預期且連續第四季收窄，同期營收也超出分析師預期。與此同時，隨著新車款推出再加上中國市場逐漸改善，小鵬汽車給出強勁的第四季 (本季) 交車預測。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月營建許可月增率初值報 - 0.6%，預期 0.5%，前值 - 3.1%

美國 10 月建築許可年化總數初值報 141.6 萬戶，預期 143 萬戶，前值 142.5 萬戶

美國 10 月新屋開工月增率報 - 3.1%，預期 - 1%，前值 - 1.9%

美國 10 月新屋開工年化總數報 131.1 萬戶，預期 134 萬戶，前值 135.3 萬戶

華爾街分析：