美國斥近3億美元資助數位雙生中心 減少晶片開發時間與成本

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-19 19:37

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根據外媒周二 (19 日) 報導，美國計劃向一家專注「數位雙生」(Digital Twins) 的新半導體研究中心資助 2.85 億美元，目標是將晶片開發的成本與時間減少約三分之一。

據了解，該研究中心總部落腳北卡羅萊納州、總投資額為 10 億美元，由現有的半導體研究聯盟 (Semiconductor Research Corporation, SRC) 營運。美國商務部周二表示正在與 SRC 進行談判，以從《晶片法案》中提供資金。

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該法案將撥出 390 億美元用於促進美國國內半導體製造業，其中 110 億美元用於研發工作，目的是要擺脫對亞洲生產的關鍵電子零件依賴。

報導指出，「數位雙生」計畫的資金來自研發池，這筆資金還將支援新的晶片設計、圓形設計和封裝中心。

「數位雙生」應用在半導體製程，表示晶片生產流程和設備運作，皆可以透過建立模型來複製真實情況，機台不必運轉，就可以得到現實晶片工廠的生產表現。這項技術已吸引高額投資和高技術密集的半導體工廠目光。

根據美國商務部聲明，新研究中心的目標是在 5 年內幫助加速技術發展，減少與晶片製造有關的 25% 的溫室氣體並培訓超過 10 名學生和工人學習「數位雙生」技術。當局預估，大約有 150 個來自工業界和學術界的實體將加入該聯盟。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 在聲明中表示，這將「與世界各地的專家和研究人員合作，開發半導體行業技術進步的下一個前沿領域提供無與倫比的機會」。