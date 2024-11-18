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花旗：晶片股疲軟走勢即將結束

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-18 15:50

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花旗：晶片股疲軟走勢即將結束(圖:shutterstock)

花旗分析師表示，半導體股票近期的下跌可能已接近尾聲，隨著半導體行業 2025 年前景看好，「幾乎到了再次買入的時候了」。

花旗在最新報告中表示：「我們認為下行 / 拋售即將結束，注意力將轉向 2025 年。」


花旗回顧近日財報，認為半導體公司第三季普遍預期每股盈餘 (EPS) 下降了 11%，這主要是由於 Microchip (MCHP-US)、恩智浦半導體 (NXPI-US) 和英特爾 (INTC-US) 的疲軟所致。

此外，追蹤半導體業績的 SOX 指數下跌 9%。花旗表示，這個跌勢已經大致反映了利空，也表明股價最糟糕的時期可能已經過去。

展望未來，花旗預計全球半導體銷售額將在今年強勁成長 17% 的基礎上，到 2025 年將年增 9%。主要成長動力包括工業市場的穩定，以及汽車產業預計在 2025 年上半年結束調整。

花旗分析師表示：「另外 75% 的半導體需求似乎很穩定。」他們建議，投資者開始增持半導體股票，並在 2025 年第一季採取更積極的立場。

花旗評為買進評等的標的，包括 AMD (AMD-US)、博通 (AVGO-US)、輝達、德州儀器 (TXN-US) 和美光科技 (MU-US)。

他們也強調，人工智慧仍然是該產業持續成長的催化劑。報告指出，Alphabet (GOOGL-US)、微軟、Meta (META-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等主要科技公司，2024 年人工智慧支出合計增加了約 110 億美元，這有利於在人工智慧領域擁有大量業務的半導體公司，例如 AMD、輝達、美光、Marvell(MRVL-US) 和博通。

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半導體晶片股輝達AMD人工智慧AI

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德州儀器201.12-2.37%
博通164.84-3.25%
超微半導體134.9-2.84%
英特爾24.35-2.72%
恩智浦半導體217.04-3.09%
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