花旗：晶片股疲軟走勢即將結束

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-18 15:50

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花旗分析師表示，半導體股票近期的下跌可能已接近尾聲，隨著半導體行業 2025 年前景看好，「幾乎到了再次買入的時候了」。

花旗在最新報告中表示：「我們認為下行 / 拋售即將結束，注意力將轉向 2025 年。」

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此外，追蹤半導體業績的 SOX 指數下跌 9%。花旗表示，這個跌勢已經大致反映了利空，也表明股價最糟糕的時期可能已經過去。

展望未來，花旗預計全球半導體銷售額將在今年強勁成長 17% 的基礎上，到 2025 年將年增 9%。主要成長動力包括工業市場的穩定，以及汽車產業預計在 2025 年上半年結束調整。