那指周線挫逾3%道瓊標普下跌至少1.2% 川普交易為何退燒？美媒直指這原因

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-18 13:49

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《巴隆周刊》報導，美股在川普宣佈提名佛州眾議員 Matt Gaetz 擔任司法部長、前夏威夷眾議員 Tulsi Gabbard 出任國家情報總監、小甘迺迪任衛生部長後開始下跌，市場認為這些人事引發的爭議可能會破壞，或至少會讓支撐「川普交易」的促增長舉措的推出速度放慢。

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華府資深觀察人士、AGF Investments 首席美國政策策略師 Greg Valliere 上周四 (14 日) 表示，市場喜歡可預測性與穩定性，而川普近日既沒有帶來可預測性，也沒有帶來穩定性，不知川普是在尋找最佳人選，還是想向他的對手發出某種信號。若是後者的話，市場將面臨漫長的四年。」

由於 Gaetz 面臨的指控，使得他獲得任命的機會越來越渺茫。在 Polymarket 博弈網站上獲參院批准提名機率僅 29%，該網站在預測今年總統大選時比民調更準確。

以 Daniel Clifton 為首的 Strategas 華府政策分析團隊出具研究報告指出，共和黨將在眾議院失去三名議員，佛州在明年 5 月前不會舉行特別選舉來取代 Gaetz 和被提名為白宮國安顧問的佛州眾議員 Mike Waltz，而在紐約州，出任聯合國大使的 Elise Stefanik 空出的議席將面臨補選。

Strategas 團隊預測，最終結果是共和黨恐推遲推動減稅立法的時間，除非所有議員都同意 4 兆美元一攬子計劃的每一項條款。該團隊指的是明年底到期的《減稅和就業法案》的展延。

美債殖利率上升也給美股帶來壓力，10 年期美債殖利率上周五 (15 日) 觸及 4.5% 的關口，較 9 月中的最近低點上升 88 個基點。

與此同時，通膨下降進程陷入停滯。Brean Capital 經濟顧問 John Ryding 和 Conrad DeQuadros 指出，上月不含食品與能源價格的核心 CPI 連續第三個月月增 0.3%，年增率達到 3.3%，與 6 月持平，明顯高於聯準會 (Fed)2% 目標。

Fed 主席鮑爾上周四稱不急於降息，此言加劇債券殖利率的上行壓力。他的表態與 9 月大幅降息 50 個基點形成鮮明對比，Fed 本月初一如預期降息 1 碼，但根據芝加哥商品交易所 (CME)FedWatch 數據，12 月降息 1 碼機率大幅下降，從一周前的 64.6% 和一個月前的 85.5% 降至上周五的 58.4%。

根據 Macro Intelligence 2 Partners 研究報告，Fed 此次鬆綁政策的行動似乎為時過早，讓人想起 1966-1967 年的情況。當時 Fed 在銀行業出現動蕩和股市暴跌後，扭轉此前的激進緊縮政策，當時的寬鬆政策加上詹森政府實施的「大炮加奶油」的財政刺激，導致 1970 時代的高通膨。