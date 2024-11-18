那指周線挫逾3%道瓊標普下跌至少1.2% 川普交易為何退燒？美媒直指這原因
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-18 13:49
美股的「川普交易」熱潮在上周有所降溫，主要受到美國候任總統川普最新宣布的人事任命和提名引發爭議有關，標普 500 指數周線下跌 2%，以科技股為主的那斯達克 (IXIC) 亦跌超 3%，道瓊指數 (DJI) 周線亦收低逾 1.2%。
《巴隆周刊》報導，美股在川普宣佈提名佛州眾議員 Matt Gaetz 擔任司法部長、前夏威夷眾議員 Tulsi Gabbard 出任國家情報總監、小甘迺迪任衛生部長後開始下跌，市場認為這些人事引發的爭議可能會破壞，或至少會讓支撐「川普交易」的促增長舉措的推出速度放慢。
華府資深觀察人士、AGF Investments 首席美國政策策略師 Greg Valliere 上周四 (14 日) 表示，市場喜歡可預測性與穩定性，而川普近日既沒有帶來可預測性，也沒有帶來穩定性，不知川普是在尋找最佳人選，還是想向他的對手發出某種信號。若是後者的話，市場將面臨漫長的四年。」
由於 Gaetz 面臨的指控，使得他獲得任命的機會越來越渺茫。在 Polymarket 博弈網站上獲參院批准提名機率僅 29%，該網站在預測今年總統大選時比民調更準確。
以 Daniel Clifton 為首的 Strategas 華府政策分析團隊出具研究報告指出，共和黨將在眾議院失去三名議員，佛州在明年 5 月前不會舉行特別選舉來取代 Gaetz 和被提名為白宮國安顧問的佛州眾議員 Mike Waltz，而在紐約州，出任聯合國大使的 Elise Stefanik 空出的議席將面臨補選。
Strategas 團隊預測，最終結果是共和黨恐推遲推動減稅立法的時間，除非所有議員都同意 4 兆美元一攬子計劃的每一項條款。該團隊指的是明年底到期的《減稅和就業法案》的展延。
美債殖利率上升也給美股帶來壓力，10 年期美債殖利率上周五 (15 日) 觸及 4.5% 的關口，較 9 月中的最近低點上升 88 個基點。
與此同時，通膨下降進程陷入停滯。Brean Capital 經濟顧問 John Ryding 和 Conrad DeQuadros 指出，上月不含食品與能源價格的核心 CPI 連續第三個月月增 0.3%，年增率達到 3.3%，與 6 月持平，明顯高於聯準會 (Fed)2% 目標。
Fed 主席鮑爾上周四稱不急於降息，此言加劇債券殖利率的上行壓力。他的表態與 9 月大幅降息 50 個基點形成鮮明對比，Fed 本月初一如預期降息 1 碼，但根據芝加哥商品交易所 (CME)FedWatch 數據，12 月降息 1 碼機率大幅下降，從一周前的 64.6% 和一個月前的 85.5% 降至上周五的 58.4%。
根據 Macro Intelligence 2 Partners 研究報告，Fed 此次鬆綁政策的行動似乎為時過早，讓人想起 1966-1967 年的情況。當時 Fed 在銀行業出現動蕩和股市暴跌後，扭轉此前的激進緊縮政策，當時的寬鬆政策加上詹森政府實施的「大炮加奶油」的財政刺激，導致 1970 時代的高通膨。
Rosenberg Research 也出具研究報告指出，美股和美債殖利率上漲意味著股權風險溢價已降至近乎於零的水位，在政治前景不再像幾周前共和黨大獲全勝後預期的那樣確定的情況下，投資人已沒有任何安全邊際可尋。
- 遊學是年輕人的專利？ 壯世代遊學團正夯！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 川普 2.0，中國回應有限：為什麼？怎麼辦？
- 本週操盤筆記：輝達財報、日歐央行總裁談話、主要經濟體PMI
- Fed官員稱未來1年利率將大降 但降息步伐或放慢
- 〈美股早盤〉降息希望被Fed主席鮑爾潑冷水 主要指數開低
上一篇
下一篇