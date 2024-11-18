輝達又出包？Blackwell晶片傳出現過熱問題 客戶頭大

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-18 10:00

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在人工智慧（AI）晶片大廠（Nvidia）(NVDA-US) 周三（20 日）發布第 3 季財報前夕，美國科技新聞網站《The Information》周日披露，新一代 Blackwell AI 晶片再度面臨延遲交付的問題。

據《The Information》報導，這款 AI 晶片安裝在高容量伺服器機架中出現嚴重過熱問題，導致 Google、微軟等一些客戶擔心沒有足夠的時間籌備和啟動新的資料中心。

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知情人士透露，Blackwell 圖形處理單元（GPU）專為 AI 和高效能運算（HPC）設計，但在連接最多可容納 72 枚晶片的伺服器機架時出現過熱問題，此類伺服器每個機架功耗最高可達 120 千瓦。

事實上，過熱問題已迫使輝達多次修改機架設計，這不僅限制了 GPU 性能，還可能損壞硬體。其客戶因此擔心，這些技術問題會延遲資料中心的處理器安裝進程。

據一直致力於解決這一問題的輝達員工以及了解這一問題的客戶和供應商稱，這家晶片製造商已多次要求供應商改變機架設計，解決過熱問題。《The Information》並未透露供應商的名字。

「輝達正在與領先雲端服務提供商合作，這是我們工程團隊和流程不可或缺的一部分。工程迭代是正常的，也是意料之中的。」輝達發言人在聲明中表示。

分析師指出，Google、臉書母公司 Meta、微軟等科技巨頭依賴輝達 GPU 訓練最強大的 AI 模型，延期對這些客戶的研發計畫和產品發布的影響，恐難避免。

一名訂購了機架的雲端運算公司高層表示，Blackwell 的問題導致該公司考慮購買更多輝達當前一代 Hopper 晶片。

分析師表示，客戶決定購買更多 Hopper 晶片，可能會提高輝達的短期收益，但這對輝達未來的收入增長來說，可能不是一個好兆頭，已經轉向 Hopper 晶片的客戶，可能不會訂購那麼多 Blackwell 晶片和 NVLink 伺服器。

輝達將於周三發布第 3 季財報，這也將是輝達納入美國道瓊指數之後的第一份財報，可能會成為美股又一風向標。