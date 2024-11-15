川普出手！取消電動車7500美元稅收抵免 馬斯克：特斯拉沒在怕

鉅亨網編譯許家華 2024-11-15 14:39

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路透社報道，知情人士透露，當選總統川普的過渡團隊計劃取消 7500 美元的電動車稅收抵免，這項舉措將作為更廣泛的稅收改革法案的一部分。

電動車的高昂價格一直是消費者購買的主要障礙，7500 美元的稅收抵免在一定程度上降低了購車成本，刺激了銷售成長。若取消這項補貼，許多潛在買家可能會轉向傳統燃油車，導致電動車銷量大幅下滑。

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特斯拉 (TSLA-US) 周四(14 日) 股價收挫近 6%，至每股 311.18 美元，盤後續跌 1% 以上，同時，沒有川普加持的同業 Rivian (RVIN-US) 股價更是狂跌超過 14%，至每股 10.31 美元，而 Lucid 也下跌 5%，報每股 2.08 美元，這一連串股價變動反映出市場相當擔憂即將到來的政策變化。分析師指出，這項政策恐將重創本已停滯不前的美國電動車產業與其轉型過程。

技術與工程實力可壓低成本 特斯拉反而利多

然而，特斯拉執行長馬斯克曾在 7 月表示，取消補貼可能對特斯拉的銷售造成輕微影響，但對其美國電動車競爭對手（包括通用汽車等傳統汽車製造商）來說，將是「毀滅性的」。特斯拉已向川普過渡委員會表示，他們支持終止這項補貼。

特斯拉投資者 Purpose Investments 的投資組合經理 Nicholas Mersch 表示，特斯拉可以承受失去補貼可能帶來的銷售衝擊，因為特斯拉的「工程和製造實力」降低其成本。Mersch 表示：「取消補貼意味著競爭對手無法趕上，也無法在成本上競爭。」

燃油驅動轉電動 傳統車業初步轉型恐受重挫

根據 Cox Automotive 的數據，特斯拉在電動車市場的競爭對手們正在穩步蠶食其市佔，2020 年第一季特斯拉市佔超過了 80%，如今這一比例正逐漸下降至約莫 50%。

然而，即使有了這些抵免，福特 F-150 Lightning 電動皮卡的需求仍然低迷，導致福特不得不暫停這款卡車的生產直至年底。

此外，汽車創新聯盟在 10 月 15 日的一封信中敦促國會保留電動車稅收抵免，稱其「對於鞏固美國未來汽車製造業的全球領先地位至關重要」。兩位知情人士透露，川普可以利用取消稅收抵免所節省的成本，幫助支付第一任期即將到期的數兆美元減稅措施的延期費用。

全美汽車工人聯合會（UAW）主席 Shawn Fain 猛烈抨擊川普威脅廢除拜登電動車政策之舉，稱「數十萬」汽車業的工作因而岌岌可危。

取消電動車稅收抵免得到了川普的長期支持者哈姆以及石油和天然氣行業的廣泛支持。川普在競選期間承諾提高美國石油產量（儘管其產量已創下歷史新高），並撤銷拜登的清潔能源計劃，這項計劃還包括對風能、太陽能和氫氣大規模生產的補貼。

失去電動車補貼將使特斯拉的競爭對手面臨更大的壓力。長期共和黨策略師麥克墨菲表示，終止補貼的政策將是「特斯拉第一，其他所有人第二」。他指出，川普政府的政策變化將迫使汽車製造商重新評估其電動車戰略。

結論

美國市場的汽車製造商正為川普執政期間的汽車政策變化做準備。傳統汽車製造商可能會選擇生產更多燃油驅動的 SUV 和卡車，以獲得更高的利潤。然而，其他變化，例如失去電動車稅收抵免，可能會削弱他們向電動車轉型的初步努力。