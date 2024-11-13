特斯拉將在「川普2.0」繼續狂歡？大摩喊：能漲到500美元！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-13 09:42

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儘管特斯拉股價周二（12 日）收盤大跌 6.15%，投資者開始獲利了結，「川普交易」全面降溫，但在摩根士丹利分析師看來，問題不大。今年迄今，特斯拉累漲 32.23%。

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以 Adam Jonas 為首的分析師預測，最樂觀情況下，特斯拉股價將漲至每股 500 美元，這意味著還能較目前水準大漲約 52.2%。

摩根士丹利表示，如果特斯拉能夠將業務擴展到電動車以外，且執行長馬斯克在「川普 2.0」時代展現新的政治力量，特斯拉股價還有很大上漲空間。

摩根士丹利分析師說，今年迄今為止，特斯拉 80% 的收入來自電動車銷售，因此經常被排除在人工智慧（AI）、資料中心、再生能源、機器人技術和外包的熱情之外。

他們認為，如果特斯拉能夠在核心電動車業務之外成功獲得一些成就，未來幾年這種情況可能會發生變化。

摩根士丹利分析師特別提到了特斯拉的能源業務。他們指出，儘管幾個季度前投資者對這一業務幾乎沒有興趣，但這一情況在 2023 年發生了改變。特斯拉儲能系統的部署量在一年內激增了 125%，並有望在今年再次翻倍。

他們寫道，這意味著特斯拉的能源業務很快就會超過電動車業務的說法不會再有爭議。根據摩根士丹利的計算，特斯拉能源業務（太陽能 + 儲能）的毛利率幾乎是電動車業務的兩倍。

摩根士丹利還認為，特斯拉的自動駕駛能力，有可能是特斯拉轉變為 AI 巨頭的「關鍵鑰匙」。

「在我們看來，自動駕駛的贏家，將是那些能夠將數據、機器人、能源、人工智慧、製造業和下游基礎設施的能力結合起來的公司。我們相信，隨著時間的推移，特斯拉有能力從中受益。」他們寫道。

此外，摩根士丹利指出，未來幾年，馬斯克可能會享有更大的政治影響力。