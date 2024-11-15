曾稱打新冠疫苗犯反人類罪！小甘迺迪獲提名衛生部長 美疫苗生產商應聲跌至少3%
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-15 12:04
美國候任總統川普周四 (14 日) 提名大選期間退選相挺的小甘迺迪為美國衛生與公眾服務部部長，川普首席律師 Todd Blanche 擔任司法部副部長，另一私人律師 John Sauer 則將出任美國副總檢察長。此外，川普還提名喬治亞州前國會議員 Doug Collins 出任退伍軍人事務部部長，
川普在自創社群媒體 Truth Social 上發文說，「長期以來，美國人一直受到工業食品集團和製藥公司的壓垮，他們在公共衛生方面進行欺騙、誤導和造假」，並稱小甘迺迪將針對毒品、食品添加劑和化學品採取行動，並「結束慢性病的流行，讓美國再次偉大和健康！」
川普還寫道：「所有美國人的安全和健康是任何一屆政府最重要的職責，衛生與公眾服務部將在説明確保每個人免受有害化學物質、污染物、殺蟲劑、藥品和食品添加劑的影響方面發揮重要作用，這些都是造成這個國家壓倒性健康危機的原因。小甘迺迪將使這些機構恢復到黃金標準科學研究的傳統，並成為透明度的燈塔，以結束慢性疾病的流行，並使美國再次偉大和健康！」
但在川普提名這位在公共衛生領域持有諸多非正統的觀點出任衛生部長後，美國疫苗生產商股價周四 (14 日) 應聲下跌，BioNTech(BNTX-US) 和諾瓦瓦克斯 (NVAX-US) 股價收跌 7%，莫德納 (MRNA-US) 下跌 6%，Vaxcyte(PCVX-US) 下跌 4%，輝瑞 (PFE-US) 下跌 3%
小甘迺迪在新冠疫情期間曾稱疫苗注射為「反人類罪」，並將其比作納粹大屠殺。這些言論遭到廣泛譴責，批評者中包括他的妻子、女演員 Cheryl Hines。
不過，一些分析師淡化小甘迺迪對醫療保健行業構成的風險。Raymond James 分析師 Chris Meekins 上周在研究報告中指出，這位甘迺迪家族的後代不一定會擁有全權做自己想做的事，「在某種程度上，有一些規則、條例、法律等會限制肯尼迪的行動」。
小甘迺迪來自甘迺迪家族，現年 70 歲，是 1963 年遇刺身亡的前總統約翰 · 甘迺迪的姪子 · 在今年總大選前兩個多月宣布暫停競選並支持川普。
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