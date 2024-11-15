曾稱打新冠疫苗犯反人類罪！小甘迺迪獲提名衛生部長 美疫苗生產商應聲跌至少3%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-15 12:04

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美國候任總統川普周四 (14 日) 提名大選期間退選相挺的小甘迺迪為美國衛生與公眾服務部部長，川普首席律師 Todd Blanche 擔任司法部副部長，另一私人律師 John Sauer 則將出任美國副總檢察長。此外，川普還提名喬治亞州前國會議員 Doug Collins 出任退伍軍人事務部部長，

川普在自創社群媒體 Truth Social 上發文說，「長期以來，美國人一直受到工業食品集團和製藥公司的壓垮，他們在公共衛生方面進行欺騙、誤導和造假」，並稱小甘迺迪將針對毒品、食品添加劑和化學品採取行動，並「結束慢性病的流行，讓美國再次偉大和健康！」

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小甘迺迪在新冠疫情期間曾稱疫苗注射為「反人類罪」，並將其比作納粹大屠殺。這些言論遭到廣泛譴責，批評者中包括他的妻子、女演員 Cheryl Hines。

不過，一些分析師淡化小甘迺迪對醫療保健行業構成的風險。Raymond James 分析師 Chris Meekins 上周在研究報告中指出，這位甘迺迪家族的後代不一定會擁有全權做自己想做的事，「在某種程度上，有一些規則、條例、法律等會限制肯尼迪的行動」。