知名經濟學家警告：美股派對快停了 三大驅動因素正在減弱

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-15 17:00

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美股標普 500 指數今年以來已漲近 25%，包括高盛在內等多家機構預測，未來美股投資報酬率將大幅降低，知名經濟學家羅森伯格 (David Rosenberg) 也加入了這一陣營。

羅森伯格曾準確預測美國房地產泡沫，也是前美林北美首席分析師。他在本周的報告中警告客戶，要為美國股市在一段時間內的漲勢有限做好準備。他說：「能夠讓股市派對繼續下去的驅動力，已經所剩不多了。」

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羅森伯格主要擔心的三個因素是：股票估值、稅率及利率。

股票估值

羅森伯格指出，標普 500 指數的遠期本益比 (forward PE) 為 22.3 倍，比歷史正常水準高出一個標準差以上，是自 2021 年疫情帶來科技泡沫最盛時期以來的最高水準。

羅森伯格認為，如此高的估值，再加上超過金融危機前水準的極端看漲情緒，顯示估值幾乎沒有進一步上漲的空間。

股市估值上升在很大程度上取決於企業獲利的持續成長，但羅森伯格表示，有理由相信這種情況不太可能發生。

企業稅率

幾十年來，企業稅率一直在下降，提高了企業利潤，並幫助推高了股價。雖然川普貿易取決於將公司稅率從 21% 降至 15% 的潛在立法，但羅森伯格認為這不太可能。

羅森伯格說，共和黨僅少量領先的眾議院多數席位，和已經很低的稅率，意味著調整空間有限。他預計，由於有效企業稅率為 17%，即使共和黨控制白宮和國會，稅率也沒有進一步下降的空間。

聯準會利率

利率下降長期以來一直推動股市上漲，但這種趨勢可能已經接近尾聲。

雖然聯準會正在降息，但進一步下降的空間不大，特別是如果總統當選人川普的政策帶來新一輪通膨的話。

羅森伯格表示：「利率雖然高於 2021 年的低點，但仍處於歷史區間的下限。目前 10 年期公債殖利率為 4.3%，不到 1980 年代平均 10.6% 的一半。」 。

羅森伯格表示，整體來說，除非排除稅收和利息支出影響的營業利潤大幅上升，否則股市未來不太可能大幅上漲。