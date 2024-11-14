再接新職務 馬斯克會否過勞？特斯拉選後股價日平均振幅8% 市場尚未消化波動性

鉅亨網編譯許家華 2024-11-14 12:33

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前一晚，候任總統川普周二晚間任命馬斯克領導新設立的「政府效率部」，以拆解政府官僚體系、削減多餘的規範、減少浪費開支並重組聯邦機構。川普也將任命企業家 Vivek Ramaswamy 協助馬斯克。

這一任命引發了外界的質疑，因為川普所謂的「政府效率部」並不存在，創建新部門需要國會的批准。此外，馬斯克在政府中的角色可能會引發利益衝突，因為他旗下公司正受到政府的監管。

儘管市場對馬斯克的另一份工作有所預期，但分析師擔心他可能會因工作過多而影響特斯拉的運營，目前他旗下已有特斯拉、SpaceX、X、xAI、Neuralink 等多家企業。Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，Ramaswamy 的加入是一個意外的好消息，他應能幫助馬斯克應對與「政府效率部」相關的情況。他對特斯拉的評級為「買入」，目標價為 400 美元。

自 11 月 5 日大選以來，特斯拉股價已上漲約 31%，而平均每日波動幅度約為 8%。然而，市場仍在消化選後的波動性。摩根士丹利分析師 Adam Jonas 同樣給予特斯拉「買入」評級，牛市預測目標價為 500 美元，基準目標價則為 310 美元。他指出，馬斯克涉入政治領域可能會改變投資者對特斯拉基本面前景的看法。

Jonas 還提到，馬斯克在美國政壇上展露頭角可望為特斯拉帶來潛在好處，包括減少監管、降低企業稅率，倘若川普真的撤回一些拜登時期的電動車補貼，還能替特斯拉減少競爭。