Google人工智慧語音助理Gemini Live登陸蘋果iPhone

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-15 01:40

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Google(GOOGL-US)周四 (14 日) 在蘋果 (AAPL-US)App Store 推出人工智慧(AI) 聊天機器人應用程式 Google Gemini，將其最新一代語音助手引進 iOS 系統上。

圖：擷取自 App Store

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據了解，這款 Google Gemini 應用程式包含 Gemini Live，這是一種語音功能，讓用戶能和 AI 進行自然的對話。Gemini Live 最早在 Google 的 8 月活動中已經揭曉，隨後添加進安卓 (Android) 系統的手機上。

Google 產品管理資深總監 Brian Marquardt 在一份聲明中表示：「當你想替即將到來的面試做準備、徵求意見或集思廣益想點子時，這款應用程式非常實用。」

Gemini 的前身為 Bard，是 Google 對 ChatGPT 做出的回應，後者是由微軟 (MSFT-US) 投資的 OpenAI 開發的應用程式，目前普遍受到大眾歡迎。與此同時，蘋果先前已將 OpenAI 的 ChatGPT 整合進其語音助手 Siri 的新版本中，科技巨擘間爭先搶占 AI 先機。

在大型語言模型 (LLM) 興起的推動下，AI 的技術進步催生新一代語音助理的出現，這些助理的能力遠遠超過亞馬遜 (AMZN-US) 的 Alexa、蘋果的 Siri 和 Google 助理。

據了解，Gemini Live 是 Google 助理替代品，後者是一款已有 8 年歷史的產品，使用的是較舊的 AI 技術。該公司發言人曾表示，語音助理團隊的數百名員工在 1 月被解僱，這是「提高效率」重組的一部分。

此後，Google 進一步整合。該公司上個月將 Gemini 應用團隊併入 AI 研究實驗室 DeepMind，公司執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 表示此舉是要提升效率。