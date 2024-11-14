Meta遭歐盟開罰近8億歐元 誓言要上訴
鉅亨網編譯段智恆 2024-11-14 23:20
Meta Platforms 周四 (14 日) 遭歐盟監管機構罰款 7.98 億歐元，原因是該公司將 Facebook Marketplace 與臉書綑綁在一起有害市場競爭。對此，Meta 誓言要向歐盟法院提上訴，稱這一處罰忽略歐洲市場蓬勃發展的事實，保護現有的大型公司。
截稿前，Meta(META-US) 周四早盤股價小跌 0.60%，每股暫報 576.53 美元。
據了解，歐盟執委會命令 Meta 停止將其分類廣告服務與社群媒體平台臉書綑綁在一起，避免對競爭對手的二手商品平台施加不公平的交易條件。
主管市場競爭的歐盟執行委員維斯塔哲 (Margrethe Vestager) 表示：「Meta 將期限上分類廣告服務 Facebook Marketplace 與社群媒體平台臉書綑綁在一起，對其他同行施加不公平的交易條件，進而讓自家的 Facebook Marketplace 受惠。」
不過這次的處罰可能是維斯塔哲最後的案子，她將在今年年底前離職。在過去數十年內她是對矽谷大公司最嚴厲的批評者之一，曾對 Google(GOOGL-US) 處以數十億歐元的反壟斷罰款。
這項裁罰決定是在調查 Meta 如何利用 Facebook 的數十億用戶排擠競爭對手後所做出。歐盟監管機構表示，Meta 還利用也在臉書上做廣告的競爭對手平台數據來提升市場服務。
Meta 對上述裁決表示不滿，誓言要向歐盟法院提出上訴，不過上訴過程可能需要數年時間。該公司表示，這一處罰忽略歐洲市場蓬勃發展的事實，保護現有的大型公司。
除了歐盟之外，Facebook Marketplace 也成為其他監管機構目標。先前 Meta 和英國競爭與市場管理局 (CMA) 達成和解，做出一連串補救措施緩解當局壟斷擔憂。
雖然歐盟罰金最高可處全球銷售額 10%，但通常不會這麼高，因為要考慮到指控的嚴重性以及所涉及的市場。儘管這讓監管機構受挫，不過會要求採取更嚴格的補救措施。
歐盟新上路的《數位市場法》(Digital Markets Act, DMA) 透過對矽谷大公司設下嚴格的規則，進而鞏固傳統的反壟斷法。
歐盟執委會已啟動對 Google 和 Meta 的調查，審查兩家公司遵守 DMA 的狀況，而蘋果 (AAPL-US) 可能很快就會成為被該新規處罰的第一家公司。Meta 本周提議改變在臉書和 IG 上對用戶投放廣告的方式，以抵銷歐盟當局的調查升級。
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