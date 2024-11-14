Meta遭歐盟開罰近8億歐元 誓言要上訴

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-14 23:20

‌



Meta Platforms 周四 (14 日) 遭歐盟監管機構罰款 7.98 億歐元，原因是該公司將 Facebook Marketplace 與臉書綑綁在一起有害市場競爭。對此，Meta 誓言要向歐盟法院提上訴，稱這一處罰忽略歐洲市場蓬勃發展的事實，保護現有的大型公司。

‌



據了解，歐盟執委會命令 Meta 停止將其分類廣告服務與社群媒體平台臉書綑綁在一起，避免對競爭對手的二手商品平台施加不公平的交易條件。

主管市場競爭的歐盟執行委員維斯塔哲 (Margrethe Vestager) 表示：「Meta 將期限上分類廣告服務 Facebook Marketplace 與社群媒體平台臉書綑綁在一起，對其他同行施加不公平的交易條件，進而讓自家的 Facebook Marketplace 受惠。」

這項裁罰決定是在調查 Meta 如何利用 Facebook 的數十億用戶排擠競爭對手後所做出。歐盟監管機構表示，Meta 還利用也在臉書上做廣告的競爭對手平台數據來提升市場服務。

Meta 對上述裁決表示不滿，誓言要向歐盟法院提出上訴，不過上訴過程可能需要數年時間。該公司表示，這一處罰忽略歐洲市場蓬勃發展的事實，保護現有的大型公司。

除了歐盟之外，Facebook Marketplace 也成為其他監管機構目標。先前 Meta 和英國競爭與市場管理局 (CMA) 達成和解，做出一連串補救措施緩解當局壟斷擔憂。

雖然歐盟罰金最高可處全球銷售額 10%，但通常不會這麼高，因為要考慮到指控的嚴重性以及所涉及的市場。儘管這讓監管機構受挫，不過會要求採取更嚴格的補救措施。

歐盟新上路的《數位市場法》(Digital Markets Act, DMA) 透過對矽谷大公司設下嚴格的規則，進而鞏固傳統的反壟斷法。