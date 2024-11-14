ASML 2030年營收上看600億歐元 較2025年倍增

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-14 19:10

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全球微影設備龍頭艾司摩爾 (ASML-US) 今 (14) 日舉辦 2024 投資人會議，公司指出，根據長期策略及全球市場和技術趨勢，預估公司 2030 年年營收約為 440 億至 600 億歐元間，毛利率約為 56% 至 60%，其中財測高標 600 億歐元是明年財測 300 億歐元的一倍。

總裁暨執行長 Christophe Fouquet 表示，公司有能力將 EUV 技術延伸到下一個十年，並擴展公司多功能的全方位微影產品組合，使 ASML 能夠充分貢獻和掌握 AI 人工智慧所帶來的機會，讓公司能夠實現顯著的營收和獲利成長，基於半導體產業在許多重大發展趨勢中扮演的關鍵角色，產業長期前景看好。

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除了幾個重要終端市場的成長潛力之外，ASML 認為，AI 帶來的發展可望成為驅動整體社會生產力與創新的主要動力，並為半導體產業創造顯著商機，這些發展預計將推動全球半導體銷售於 2030 年超過 1 兆美元，同時也意味 2025 年至 2030 年期間半導體市場將達到 9% 的年增長率。

此外，ASML 預期，從現在到 2030 年前，客戶有機會增加製程中的 EUV 曝光層，公司持續提升 EUV 技術的成本效益，將有助客戶在高階邏輯及記憶體晶片製程中，藉由使用 EUV 0.33 NA 和 EUV 0.55 NA 達到從多重曝光層進一步改變成單次曝光。因此預期 2025 年至 2030 年間高階邏輯和記憶體晶片中 EUV 微影技術的支出複合年增長率將可達到兩位數成長。

執行副總裁暨財務長 Roger Dassen 表示，半導體終端市場成長以及未來技術節點對微影製程支出的增加，讓公司對產品與服務的需求充滿信心。根據公司對不同市場和技術情境的評估，預期到 2030 年 ASML 年營收約為 440 億歐元至 600 億歐元，毛利率約為 56% 至 60%。並將持續透過增加股利和股票回購，將盈餘回饋給股東。