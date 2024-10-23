ASML執行長：美國料將加大施壓力道 對陸實施更多晶片出口限制

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-23 15:38

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生產全球最先進半導體製造設備的荷蘭光刻機公司艾司摩爾 (ASML-US) 執行長 Christophe Fouquet 最新預測，美國進一步限制半導體技術銷售至中國的壓力將會增加，並稱這一問題的關鍵是何者對荷蘭跟歐洲有利。

此前有報導指出，美國正嘗試施壓荷蘭，俾使荷蘭對中國獲得半導體技術加強限制。

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Fouquet 周二 (22 日) 在倫敦舉行的一場科技高峰會場邊受訪問時說：「從地緣政治角度來看，我認為，美國明顯會繼續向盟友施壓，要求實施更多限制。」

Fouquet 表示，艾司摩爾與中國的大部分業務都集中在成熟技術上，與國安問題的關聯性較低，「現在中國的許多焦點都集中在主流半導體上，這與 AI 非常不同」。

他並指車，現有的出口限制已經使中國在先進技術方面落後 10 到 15 年，美國對半導體技術進一步限制的可能性，恐繼續影響艾司摩爾的營運。

儘管如此，Fouquet 仍預估晶片市場將在 2025 年繼續復甦，2026 年料將成為艾司摩爾的「成長年」。

多年來，美國一直試圖透過針對 AI 晶片和晶片製造設備的出口管制來限制中國的半導體進步，而中國是艾司摩爾最大市場，荷蘭政府也因此面臨管理其與中國商業關係的挑戰。

荷蘭政府上月宣佈，自 2024 年 9 月 7 日起擴大對先進半導體製造設備的國家出口管制措施。荷蘭外貿與發展合作大臣克萊沃 (Reinette Klever) 稱這一決定是出於安全考慮。

她說：「我們看到，技術進步導致與這種生產設備出口相關的安全風險增加，尤其是在當前地緣政治背景之下。荷蘭在這一領域擁有獨特的領先地位，這需要承擔一定的責任，我們對此十分重視。」

荷蘭首相史庫夫 (Dick Schoof) 當時表示，在決定進一步限制向中國出口晶片生產設備之前，會考慮艾司摩爾的經濟利益。