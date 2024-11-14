〈廣達法說〉Q3獲利166億創新高 EPS 4.32元 AI伺服器營收占比再拉高
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-14 16:56
代工廠廣達 (2382-TW) 今 (14) 日召開法說會，受惠 AI 伺服器出貨暢旺，稅後純益 166.3 億元，季增近一成、年增近 3 成，創單季新高，每股純益 4.32 元；前三季稅後純益 438.3 億元，年增近 5 成，超越歷年全年，每股純益 11.37 元；廣達表示，AI 伺服器需求強勁，已超過整體伺服器營收的 50%。
廣達第 3 季營收 4,245.5 億元，季增 37%，年增 48.2%；毛利率 7.3%，季減 1.3 個百分點，年減 0.8 個百分點；營業利益 195.6 億元，季增 28.6%，年增 55.2%；營益率 4.6%，季減 0.3 個百分點，年增 0.2 個百分點；稅後純益 166.3 億元，季增 9.9%，年增 29.9%，每股純益 4.32 元。
廣達前三季累計營收 9,934.4 億元，年增 24.5%；毛利率 8%，年增 0.3 個百分點；營業利益 464.6 億元，年增 46.4%；營益率 4.7%，年增 0.7 個百分點；稅後純益 438.3 億元，年增 49.1%，每股純益 11.37 元。
廣達表示，AI 伺服器出貨持續強勁，第三季營收貢獻已超過整體伺服器營收的 50%，且在 AI 需求帶動下，伺服器營業利益創歷史新高，達 196 億元，季增 28.6%、年增 55.2%。
而筆電業務則受到 AI 伺服器快速成長影響，營收貢獻度已降至 25-30%；汽車電子業務方面，受到市場調整影響，復甦速度較為緩慢，但長期發展動能仍在。
針對第四季展望，廣達預期，筆電出貨將季減 10-15%，但在 AI 伺服器持續成長帶動下，整體伺服器營收可望持平；不過因產品轉換期間及筆電出貨減少，毛利率及營業利益率恐承壓。
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