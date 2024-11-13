〈財報〉遊戲業務撐腰 騰訊第三季淨利年增近五成
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-13 19:43
中國科技巨擘騰訊 (00700-HK) 周三 (13 日) 公布第三季財報，受惠遊戲業務強勁成長態勢撐腰，該季獲利年增近五成、營收成長近一成，繳出亮眼的成績單。然而，中國經濟成長疲弱影響下，該公司的金融科技業務成長放緩。
根據財報，騰訊第三季 (截至 9/30) 營收年增 8% 至人民幣 1,671.9 億元 (以下單位皆同)，約略符合分析師預估的 1,678 億元，為連續第八季成長；淨利年增 47% 至 532.3 億元，優於分析師預估的 528.9 億元。
值得注意的是，騰訊遊戲業務第三季營收年增 14% 至 373 億元，延續前一季 9% 的成長態勢，在此前成長下滑後連續兩季實現成長。另外，國際遊戲業務營收年增 9% 至 145 億美元。
分析指出，遊戲業務成長的亮眼表現歸功於 5 月推出的《地下城與勇士》(Dungeon & Fighter Mobile) 以及 9 月推出的射擊遊戲《三角洲行動》(Delta Force)。
另外，根據中國經典名著《西遊記》改編的遊戲《黑神話：悟空》今年 8 月在全球大放異彩，騰訊持有該遊戲開發商股份，也提升騰訊的投資組合。
不過騰訊金融科技和雲端服務第三季營收僅小幅成長 2% 至 531 億元，其支付業務在中國消費者支出疲軟的情況下出現下滑；行銷服務部門 (前身為線上廣告業務部門) 第三季營收年增 17% 至 300 億元。
市場認為，這一業績可能有助於支撐這樣一種預期，即騰訊將比競爭對手阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 和京東 (JD-US)(09618-HK) 對中國經濟低迷有更強的抵禦能力，這兩家公司都在努力應對恐慌的購物者。
晨星分析師 Ivan Su 在 10 月份的一份報告中寫道：「遊戲對騰訊來說比表面上更重要。」該公司正在從以行銷為中心的模式轉向更多的內部遊戲開發，這應該會加強其創意控制。這項策略性舉措將確保高品質遊戲的連貫性。 」
此外，騰訊正與蘋果 (AAPL-US) 就如何透過中國無處不在的超級應用程式分攤遊戲內購買的交易費用進行談判，這可能為兩家公司開闢新的收入來源。
從長遠來看，騰訊正像全球科技業的其他公司一樣押注於生成式人工智慧 (AI)，儘管其專有模型和 ChatGPT 式工具的採用落後於 Tiktok 母公司字節跳動和百度 (BIDU-US)(09888
-HK) 等競爭對手。
該公司表示，AI 幫助改善了廣告定位，同時也在探索將這項技術與現有服務整合在一起的方法。
華爾街分析師評論
隨著騰訊業務接近周期性峰值，其風險狀況正在上升。隨著經濟逆風的影響在第三季變得更加明顯、金融科技和廣告的前景惡化，市場對該公司的看法將會轉變，儘管目前電玩遊戲的持續成長應該會抵消廣告和金融科技的疲軟。
另一方面，騰訊不像電商同行那樣，受到消費者日益成長的不利因素的影響，但也不能倖免。分析師普遍預估，騰訊明年的獲利動能將大幅放緩，2025 年調整後的淨利增幅將從今年的 38% 下滑至 10%，其中遊戲業務成長態勢可能會在未來兩季觸頂，因為最近幾款遊戲發布的推動作用將逐漸消失。
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