〈財報〉遊戲業務撐腰 騰訊第三季淨利年增近五成

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-13 19:43

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中國科技巨擘騰訊 (00700-HK) 周三 (13 日) 公布第三季財報，受惠遊戲業務強勁成長態勢撐腰，該季獲利年增近五成、營收成長近一成，繳出亮眼的成績單。然而，中國經濟成長疲弱影響下，該公司的金融科技業務成長放緩。

根據財報，騰訊第三季 (截至 9/30) 營收年增 8% 至人民幣 1,671.9 億元 (以下單位皆同)，約略符合分析師預估的 1,678 億元，為連續第八季成長；淨利年增 47% 至 532.3 億元，優於分析師預估的 528.9 億元。

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值得注意的是，騰訊遊戲業務第三季營收年增 14% 至 373 億元，延續前一季 9% 的成長態勢，在此前成長下滑後連續兩季實現成長。另外，國際遊戲業務營收年增 9% 至 145 億美元。

分析指出，遊戲業務成長的亮眼表現歸功於 5 月推出的《地下城與勇士》(Dungeon & Fighter Mobile) 以及 9 月推出的射擊遊戲《三角洲行動》(Delta Force)。

另外，根據中國經典名著《西遊記》改編的遊戲《黑神話：悟空》今年 8 月在全球大放異彩，騰訊持有該遊戲開發商股份，也提升騰訊的投資組合。

不過騰訊金融科技和雲端服務第三季營收僅小幅成長 2% 至 531 億元，其支付業務在中國消費者支出疲軟的情況下出現下滑；行銷服務部門 (前身為線上廣告業務部門) 第三季營收年增 17% 至 300 億元。

晨星分析師 Ivan Su 在 10 月份的一份報告中寫道：「遊戲對騰訊來說比表面上更重要。」該公司正在從以行銷為中心的模式轉向更多的內部遊戲開發，這應該會加強其創意控制。這項策略性舉措將確保高品質遊戲的連貫性。 」

從長遠來看，騰訊正像全球科技業的其他公司一樣押注於生成式人工智慧 (AI)，儘管其專有模型和 ChatGPT 式工具的採用落後於 Tiktok 母公司字節跳動和百度 (BIDU-US)(09888

-HK) 等競爭對手。

該公司表示，AI 幫助改善了廣告定位，同時也在探索將這項技術與現有服務整合在一起的方法。

華爾街分析師評論

隨著騰訊業務接近周期性峰值，其風險狀況正在上升。隨著經濟逆風的影響在第三季變得更加明顯、金融科技和廣告的前景惡化，市場對該公司的看法將會轉變，儘管目前電玩遊戲的持續成長應該會抵消廣告和金融科技的疲軟。