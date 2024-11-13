〈房產〉用千萬元預算入手大樓3房宅 房仲：要往桃園、基隆這裡找

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-13 11:57

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隨著北北基桃大眾運輸網的陸續到位，房仲業者依實價登錄資料，統計近一年桃園市、基隆市坪數 30 坪以上且房屋總價 1000 萬元以下電梯大樓的交易量前五名行政區。桃園市中壢區交易件數達 639 件，位居桃園第一，顯示消費者最有機會在中壢區以總價千萬元內買到 3 房大空間。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，中壢區為桃園的發展重心之一，生活機能日益成熟，產業及交通建設持續挹注，帶來大量人口移入，也使得大樓產品居多。但房價相對台北地區仍屬低檔，千萬預算內，在中壢區可以買到屋齡 20 至 30 年左右、30 坪以上的大樓產品，且平均總價僅需要 806 萬元，適合預算有限，同時又想擁有相對寬敞空間的購屋族群。

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而在基隆市想用低於 1000 萬元的總價購得 30 坪以上電梯大樓，屬中正區最有機會。陳金萍表示，中正區鄰近 62 快速道路，往返台北市中心相當便利，且自成商圈，能滿足生活所需。在該區有不少大型社區，新豐街和觀海街交易為最多，總價 700 多萬元就有機會買到 3 房的電梯大樓，購屋負擔與雙北市比較減輕許多，對於開車通勤的族群、小資家庭性價比相當高。

在交通順暢的情況下，若以台北車站作為進入北市中心的基準點，桃園市的桃園區只需要大約半小時就能抵達。陳金萍指出，桃園區總價 1000 萬元以內 3 房大樓熱門交易的路段，大多分布在大有路、大業路一段，因為接近國道 1 號，前往台北只需要約 30 分鐘的車程，交通相當便利。而桃園區也有不少交易量，想在該區找房價經濟實惠的 30 坪以上大樓，也是相當有機會。