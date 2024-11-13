台灣躍居國際要角驅動商用不動產需求 市中心企業總部備受青睞

鉅亨網新聞中心 2024-11-13 09:40

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在中美科技競爭日益激烈以及地緣政治的局勢下，作為全球半導體製造的領導者，台灣的戰略地位益加突出。《境外資金匯回管理運用及課稅條例》自 2019 年上路後，今年 8 月屆滿 5 年，隨著台灣躍居國際政經的要角，企業除了因應升級轉型探尋發展，在品牌強化、擴大投入研發中心及企業總部的需求下，將為辦公室等商用不動產，帶來全新面貌。

因應企業全球化趨勢，國際級企業總部在設置選擇上通常會以都會型城市為主。(圖 / IBC 環球企業總部 3D 示意圖)

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商用不動產市場熱絡 產業多元帶動區域化選擇性

根據調查顯示，2024 上半年台北商用不動產市場，包涵百代宏碁大樓、國家企業廣場、利豐大樓、瑞光大樓等 27 棟辦公大樓均有出現億級成交記錄，總交易額達 175 億元。進一步剖析這些辦公大樓能創高之因，在於台北市的核心區域資產保值性強而穩坐比重之首，與台北相鄰的新北、桃園亦各有表現，主要是有不少工業區落坐於此兩都會區，甚至桃園市是台灣製造業重鎮，全市計有 34 處產業用地，也是台灣這幾年工業地產需求最旺區域。而因應企業全球化趨勢，國際級企業總部在設置選擇上通常會以都會型城市為主，成熟的大台北地區、新興的桃園地區，不同類型產業區域化將有更多的選擇性。

此外，隨著產業投資動能漸強，企業以買代租、購置自用資產意願提高，自用 型買方躍居辦公市場主流，買方產業類別也趨向多元化，除了科技大廠、傳產企業外，旅遊業、遊戲製作公司等也紛紛進場購置自有辦公室，像是長榮大房老三張國政所屬的聖世公司，便以總價 10.58 億元購入位於台北市復興北路的「國家企業廣場」。

先天的地段及交通優勢，催生頂級企業總部的誔生。(圖 / NFC 環球經貿中心 3D 示意圖)

交通地段優勢 全新可售標的成資產配置首選

位於復興北路、長安東路角地的「國家企業廣場」，擁有「台北華爾街地標」的實力與外觀，盤踞台北市中心角地地王，其基地位置在復興北路、長安東路二段，擁有近松山機場的門戶進出優勢，得天獨厚的地段與金融商貿中心的優勢不僅無可複製，更是此區全新可售的頂級企業總部，成為年 2024 底台北市中心商用不動產需求買氣中，少數全棟可售的企業與高資產族置產標的。

做為台北市中心全新的企業總部產品，「國家企業廣場」的大器設計，能為企業形象升級加分，而先天的地段保值增值優勢，無論是租賃或是購買，皆可彈性靈活運用空間，另外投資商用不動產還可節抵稅務，對企業也是一項利多。當然，在具備四通八達的超級蛋黃區的才有的，僅需約 8 分鐘達松山機場，距離忠孝復興、南京復興捷運約 500 米交通優勢，此區門牌的綜合效應早已獲得不少企業主及高端族群關注與青睞。

北士科園廊帶備受矚目 企業總部設置熱區

近來，北台灣隨內科、南軟發展飽和，科技軸心轉往大北區延伸，從北投士林科學園區、關渡科技園區、至八里台北港特定區第二種產業專用區，串起的大北區門戶計畫科技廊帶，也成為這一波資金大舉回流、台商與企業主購置總部高指名度聚落。

坐擁北市門牌的「IBC 環球企業總部」步行約 150 公尺到捷運奇岩站，車行約 1 分鐘洲美快速道路，約 10 分鐘連結國道一號，約 16 分鐘到松山機場，約 25 分鐘至台北港、40 分鐘桃園機場，四通八達的交通網絡及陸海空雙港的先天優勢，便於商貿往來以及貨物運輸。除了掌握交通致勝關鍵外，搭乘捷運即可到北投溫泉休閒生活圈，以及就近的薇閣中小學，便捷的交通條件優勢，完全符合企業主與員工期待。

桃園市政特區商辦新聚落 吸引多樣產業進駐

由台商回流帶動的商用不動產需求熱潮，作為國門首站的桃園也從過去藝文特區的辦公聚落開始轉向豪宅林立的新市政特區，由於具備市中心、國道二號接軌國 1、國 3，與快速連接桃園機場的優勢，集結桃園的產業群聚效應，吸引不少「隱形冠軍」企業到此設立企業總部，以利於接待國際客戶與 Showroom 的據點，複製台中七期商辦聚落的成功經驗。

位於桃園市政特區推出的「NFC 環球經貿中心」緊鄰司法園區，近享 20 公頃綠地，坐落 60 米主幹道大興西路軸線能在 5 分鐘內連接藝文特區、車站特區與桃園市府，得天獨厚的地理條件是作為商貿型態公司總部、在地工業大廠加購市中心企業門面、中大型商業服務產業如律所和會計事務所、大型連鎖醫美、補教等多樣業種的最佳選擇！

現今產業型態多元，對於商用不動產的空間需求也不盡相同，從「國家企業廣場」、「IBC 環球企業總部」到「NFC 環球經貿中心」，無論是自用、投資、置產、分割為微型商辦，從小坪數置產至大坪數企業總部規劃皆適宜，成為這波商用不動產熱潮中的最佳選擇。