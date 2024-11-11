〈房產〉高房價低租金 台北市最高效租屋在這裡

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-11 11:17

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近年房價與租金輪漲，台北市不動產仲介經紀業公會根據內政部實價登錄房價與租金資料，透過月租金與房價之間的比值，分類公寓與電梯華廈，整理出台北市最佳租屋行政區。大樓、華廈類以中正區、南港區與文山區為租屋 CP 值前 3 名，公寓類則以文山區、信義區及北投區居前 3 名。

台北市房仲公會指出，由此一雙重比對得知，文山區無論大樓華廈抑是公寓，都是租屋高 CP 值區。

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房價租金比愈高，表示該區房價與房租差距大，對房客來說購屋相對困難，建議租屋；房價租金比愈低，表示該區房價與房租差距小，對房客來說購屋難度相對較低，購屋者可以列入考慮。以大樓華廈為例，中正區房價租金比平均為 55.5 倍，表示中正區平均要用 55.5 年的租金才能買房，購屋難度高，建議租屋；大同區平均則為約 34 年，相對購屋難度低，建議購屋。

在大樓華廈類，台北市以中正區 55.5 倍、南港區 50.3 倍與文山區的 49.4 倍最大，反觀倍數最小的大同區，僅有 34.0 倍；在公寓類，文山區 44.5 倍、信義區 44.4 倍、北投區為 42.6 倍，顯示這三區租屋 CP 值最高，倍數最小的仍為大同區，僅有 27.1 倍，購屋應該比較適合。

台北市不動產仲介經紀業公會理事長蘇金城認為，由於房價飆漲，市區內的高房價讓一般受薪階級望塵莫及，想要住在台北市區，就近上班地點，大多只能選擇租屋，相對於高房價，租金反而顯得相對親民。在電梯住宅類，中正區及南港區一在台北市市中心，另一在高密度就業的南港區，中正區單價高居第二名，而月租金相對偏低，因此突顯出其高 CP 值，南港區因經貿園區及媒體園區等新開發，引進大量年輕就業人口，租屋需求高，由於新舊屋交錯多，平均月租金偏低；在公寓類，市區同樣受到青睞，但是相對租金也高，反倒是文山區及北投區，因公寓屋齡老舊，地點又相對較遠，房價及租金都不高，租屋 CP 值穩居前 3 名。

蘇金城理事長表示，依實價登錄的資料推算，台北市租屋族租屋的首選，應該是文山區，無論是公寓住宅還是電梯住宅，房價租金比都相對較高，適合租屋。主要是因為文山區近 10 年來的集合大樓新建案不多，租屋市場還是以屋齡 20 年以上的老舊住宅為主，因此房價及租金都來得較低；再加上信義快速道路及捷運文湖線的運輸，進入市區的交通成本低，未來還有環狀線南段連接新店、中永和及新莊等地，前景看好，租屋購屋都適合。