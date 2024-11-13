〈房產〉房市多頭仍有餘溫 全台房地合一稅收年增逾8成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-13 16:25

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財政部最新統計顯示，2024 年前 10 月個人房地合一稅收達 565.99 億元，與去年同期相比漲幅 84.8%，全年推估個人房地合一稅有機會超過 690 億元，由各縣市表現，全台六都以新北市數據最亮眼，其他縣市則以嘉義縣、澎湖縣表現最驚人。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，全台受制於央行第七波管制而買氣收斂，惟仍少見屋主降價，現階段若能找到下家轉手者，多能以獲利出場，致使全台房地合一稅收仍呈漲幅。

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據財政部統計， 10 月全台個人房地合一稅收達 64.52 億元，與去年同期相比漲幅雖達 52.6%，惟年增幅為今年各月最低；至於單月房地合一稅收王，由新北市拿下，該市 10 月個人房地合一稅收達 15.05 億元，與去年同期相比成長 136.7%。

另外，1-10 月全台個人房地合一稅收共達 565.99 億元，對比歷年同期表現，今年全台個人房地合一稅收預計將破歷史新高；其中，新北、台中市表現最驚人，僅花 10 個月時間即突破 100 億元大關。

賴志昶分析，自 9 月央行推出第七波信用管制措施以來，市場明顯趨冷，惟買方雖期待房價盤整，但不少屋主對價格頗有堅持，整體市場進入觀望階段，致使單月房地合一稅收漲幅限縮；至於新北與台中近年來重劃區議題濃厚，上半年受惠於新青安貸款帶動，區域又多低總價熱門物件，轉手易有獲利空間，致使兩地今年長期占據房地合一稅收王寶座。

值得注意的是，嘉義縣、澎湖縣不管是看 1-10 月或 10 月單月數據，個人房地合一稅收增幅都是全台最高，賴志昶認為，自今年傳出半導體產業將進駐太保以來，周邊機能發展醞釀已久的嘉義高鐵站周邊，吸引頗多品牌開發商推案，新案推陳出新情況之下，加上過往區域房價基期較低，屋主轉手易有獲利，讓區域房地合一稅收大漲；至於澎湖縣，本身可開發地段侷限於馬公市周邊，物以稀為貴之下，土地取得成本高昂，加上離島還有缺工少料等問題，令區域預售價格居高難下，民眾若於近期脫手，價位自然隨馨案走勢起漲不少。