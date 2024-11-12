〈房產〉9月預售屋揭露量再呈衰退 近14個月首見月比年比雙減窘況
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-12 15:34
據最新預售揭露資料顯示，2024 年 9 月預售揭露量再度量縮，目前僅揭露 7100 餘件，年減 22% 且月減 26%，不僅是近 14 個月以來首見年比與月比雙雙衰退，同時也較 5、6 月景氣熱絡時量縮 5 成。
此一統計數字也顯示，從台灣央行與金融業喝完咖啡後，買氣就出現衰退，加上第七波選擇性信用管制措施，民眾對房價預期回歸理性，並且不急著立即購屋。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，一手市場對於景氣波動敏感，即便沒有立即房貸申請的問題，但面對一波波的打炒房與房貸限制，民眾逐漸沒有「不買會更貴」的預期後，就不會急著追價要趕快買到房子，因此一、二手市場都可以發現交易量出現衰退跡象。
統計顯示，今年 5、6 月景氣暢旺時，全台一個月預售揭露量可達 1.6 萬件，也是預售實價即時揭露以來的單月新高，不過受到政策與房貸資金緊縮影響，之後逐月量縮，8 月跌破萬件，9 月也剩下 7000 餘件，顯示一手市場買氣出現明顯觀望氛圍。
至於六都加上新竹地區，9 月預售揭露量普遍較 6 月減少 5-7 成，其中台北剩下 300 餘件，僅爲 6 月的一半，新北市剩下 1100 餘件，較 6 月減少 55%，桃園市剩下將近 1300 件，同樣較 6 月減少 54%，台中剩下 1300 餘件，較 6 月減少約 6 成，量縮明顯的是高雄市，剩下不到 800 件，較 6 月景氣熱絡時減少近 7 成。
曾敬德指出，雖然交易量縮，不過根據過去經驗要反映到房價上，可能需要半年以上時間，初期應該會開始送些家電或裝潢金，真的等到賣不動或者有資金壓力的狀況下，才會進到價格調整階段。
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