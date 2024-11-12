〈房產〉千金難買早知道 高雄這區房屋早一年入手少付近200萬元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-12 10:45

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高雄受台積電 (2330-TW) 設廠效應，房價漲速快又猛，連房價門檻較低的中古屋，平均單價也已衝破 2 字頭，年漲幅逾 1 成。房仲業者統計，高雄以橋頭區漲勢最猛，近一年每坪單價從 20.7 萬元漲至 26.7 萬元，年漲近 3 成，等於早一年入手，每坪價差省了高達 6 萬元，30 坪宅更少負擔近 200 萬元，

台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智指出，橋頭區仰賴橋頭科學園區開發計畫，且與楠梓區相鄰，受惠台積電外溢效應，2 大紅利帶旺橋頭房市走旺，主要購屋熱區集中在橋頭新市鎮，因屬新興重劃區，區內新推案不斷，預售最高單價已站上 4 字頭，拉抬中古房價補漲，。

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加上橋頭區近期中古屋交易多以 10 年內輕屋齡屋為大宗，房價表現相對更具優勢，以目前橋科園區開發進度已超前，施工期程大幅縮短，預計 2025 年陸續完工後，可創造破萬名高科技就業機會，迎接利多即將到位，該區房價漲勢也更為明顯，以橋頭新市鎮屋齡 8 年的中古 3 房，新屋時期 1 字頭，總價 8 百萬元可入手，今年已翻倍至 3 字頭成交，總價跳升 2 倍價，早期進場卡位的購屋族，以如今房價漲勢，確實是早買早省，越早進場成本負擔越低。

除了橋頭，早買早省第 2 名為新興區，近一年中古房價已從 1 字站上 2 字頭，鼓山區則從 2 字站穩 3 字頭，從各區價差來看，包含新興、前金、鼓山及左營區，早一年入手，每坪單價皆省了至少 3 萬元，30 坪宅就少負擔了近 100 萬元。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，新興區及前金區屬於舊市區，整體生活機能優渥成熟，但因腹地開發飽和，近年各大建商多以整合老透天都更方式，獵取精華區土地推案，新案供給買氣攀升，帶動中古房價更具補漲空間，包括棋琴文賢苑、民生高峰會、銳揚 YES 等輕屋齡中古屋，成交價已至 3 字頭。