〈焦點股〉鉅祥AI電源BBU應用需求旺且毛利高 股價大漲逾8%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-13 10:52
沖壓件廠鉅祥 (2476-TW) 在全球資料中心、雲端運算的高度 AI 需求帶動之下也大大受惠，鉅祥目前 AI 應用占比已有約 15%，在產業趨勢正向下，訂單能見度可達 2025 年第二季，鉅祥股價今 (13) 日價量齊揚大漲逾 8%，也突破盤整區站上短期均線。
鉅祥目前對 2025 年營運動能最明確的就是 AI，鉅祥供貨主要是主機機房所需如電池備援系統 (BBU) 用的金屬機構件，估計占營收比重約 15%，同時，並一定程度帶動相關 AI 連接器訂單的接單。鉅祥對這類產品訂單生產則以上海廠區負責生產後出口組裝，依目前來看，AI 相關產品訂單能見度可到 2025 年第二季。
同時，鉅祥因應生產區域的分散與未來成長需求，客戶確實已提出是否有其他廠區可配合生產的可能，而台灣新開出的產能剛好可以支應，況且 AI 應用產品毛利也優於平均毛利率。
市場傳出，輝達伺服器 GB200 將 BBU 從選配改為標配，已使近期電池模組廠股價有一段漲幅，目前市場則關注到鉅祥的受惠。
2024 年前三季鉅祥營收 49.15 億元，毛利率 32.88%，年增 4.56 個百分點，稅後純益 7.97 億元，勝過去年全年，年增 50.5%，每股純益爲 3.91 元。
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