鉅祥前三季淨利年增50.45% EPS爲3.91元賺贏過去年一整年

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-04 15:40

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沖壓件廠商鉅祥 (2476-TW) 近年持續布局車用、醫療及光學產品及擴張產能以提升獲利能力，也顯現在營收及財報的表現上，鉅祥今 (4) 日公布最新財報，2024 年第三季單季稅後純益 2.82 億元，每股純益 1.35 元，前三季稅後純益 7.97 億元，勝過去年一整年，年增 50.5%，每股純益爲 3.91 元。

鉅祥 2024 年第三季營收 18.62 億元，爲歷史次高，毛利率 33.98%，季減 0.05 個百分點，年增 3.29 個百分點，稅後純益爲 2.82 億元，季減 3.15%，年增 14.9%，每股純益爲 1.35 元。

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2024 年前 9 月鉅祥營收 49.15 億元，毛利率 32.88%，年增 4.56 個百分點，稅後純益 7.97 億元，勝過去年一整年，年增 50.5%，每股純益爲 3.91 元。

鉅祥除在桃園觀音取得新廠生產基地並準備加入精鍍製程之外，在中國大陸惠州及菲律賓的新產能將陸續開出，目前除亞弘電 (6201-TW) 已在馬尼拉利馬科技園區內設廠並規劃擴充生產線之外，鉅祥也訂約在此一園區取得廠房進行擴產，預計在 2025 年 2 月交付廠房，並預計在明年第二季底投產生產包括車用等金屬沖壓件，鉅祥將成為亞弘電在馬尼拉利馬科技園區內的新鄰居。