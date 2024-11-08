〈鉅祥展望〉接單產品應用結構朝有利發展 前三季EP達S3.91元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-08 18:37

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沖壓件廠商鉅祥 (2476-TW) 近年持續布局車用、工業及 AI 應用產品並擴張產能以提升獲利能力，也顯現在營收及財報的表現上，鉅祥 2024 前三季稅後純益 7.97 億元，勝過去年全年，年增 50.5%，每股純益爲 3.91 元。同時，鉅祥在前三季的產品應用上，車載應用 23% 加上工業應用 33% 的的營收占比並已達營收的三分之二。

同時，鉅祥 2024 年投資在在桃園觀音取得新廠生產基地並準備加入精鍍製程之外，在中國大陸惠州及菲律賓的新產能，資本支出金額達 20 億元，也將成為高峰，預估 2025 年的資本支出將少於此一數字。

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鉅祥 2024 年第三季營收 18.62 億元，爲歷史次高，毛利率 33.98%，季減 0.05 個百分點，年增 3.29 個百分點，稅後純益爲 2.82 億元，季減 3.15%，年增 14.9%，每股純益爲 1.35 元。

2024 年前 9 月鉅祥營收 49.15 億元，毛利率 32.88%，年增 4.56 個百分點，稅後純益 7.97 億元，勝過去年全年，年增 50.5%，每股純益爲 3.91 元。

鉅祥總經理林映碩今天在法說會指出，鉅祥 2024 年前三季營收占比，工業與其他占比上升到 33%、車載應用上升到 23%、網通相關應用占 10%、PC/NB 15%、消費性電子 19%，等於非 3C 電子比重已過半，在應用產品結構的有利變化加上營收規模增長與內部效率推升改善，是今年毛利率成長的關鍵。