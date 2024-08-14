AI PC需求揚 鉅祥旗下旭軟上半年EPS1.16元超越去年全年

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-14 11:06

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由鉅祥 (2476-TW) 持股達 14.42% 的軟板廠旭軟 (3390-TW) 積極切入包括多層板及醫療及車用多元利基產品成效佳，且對 AI PC 應用的 HDI 多層超薄鏡頭模組板已量產出貨，並且下半年業績獲看旺，旭軟 2024 年上半年稅後純益 7986 萬元，已超越 2023 年全年，每股純益達 1.16 元。

就旭軟 2024 年的上半年每股純益 1.16 元而言，僅次於圓裕 (6835-TW) 的上半年每股純益 1.94 元，台郡 (6269-TW) 上半年每股純益只 0.3 元，其餘如嘉聯益 (6153-TW)、同泰 (3321-TW) 在 2024 年上半年都處於虧損的營運。

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同時，在市場需求大幅走高同時，旭軟 2024 年 7 月營收 9379 萬元，創 23 個月來新高，月增 18.59%，年增 64.23%，1-7 月營收 5.16 億元，年增 22.67%。

旭軟在多層板製程的技術能力已具備高頻、高速及低訊號耗損的製程能力，在此一 HDI 製程高達 6 層板的超薄鏡頭模組應用中，符合目前 NB 最新的窄邊框設計需求，主要供應給 CCM 廠，而據了解，終端應用客戶則來自 NB 品牌大廠將以 AI PC 概念訴求搶市的今年機款。

旭軟 2024 年第二季營收爲 2.43 億元，毛利率 23.67% 季增 8.34 個百分點，年增 7.29 個百分點，稅後純益 4351 萬元，季增 19.69%，年增 64.33%，每股純益 0.63 元

旭軟 2024 年上半年營收爲 4.22 億元，毛利率 20.13%，年增 5.07%，旭軟 2024 年上半年稅後純益 7986 萬元，已超越 2023 年全年，年增 1.67 倍，每股純益達 1.16 元。

軟板廠商圓裕 2024 上半年稅後純益 1.29 億元，每股 1.94 元，展望第三季，進入傳統旺季，商用筆電、消費性產品需求提升，估第三季為全年最高，且公司為追求規模成長，泰國廠也在積極建立生產基地中。

圓裕第二季營收 5.95 億元、季成長 3.38%，稅後純益 6515 萬元、季增逾 3%，每股純益為 0.98 元：圓裕 2024 上半年稅後純益 1.29 億元，每股 1.94 元。圓裕目前軟板產品應用領域分為軍工規、商用筆電、消費性產品及其他（車用、醫療等）。