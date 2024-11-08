〈鉅祥展望〉AI應用占營收比已達15% 能見度達明年Q2

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-08 19:04

‌



沖壓件廠鉅祥 (2476-TW) 今 (8) 日召開法說會，在全球資料中心、雲端運算的高度 AI 需求帶動之下，總經理林映碩指出，公司目前 AI 應用占比已有約 15%，在產業趨勢正向下，訂單能見度可達 2025 年第二季，且客戶並已要求第二個廠區支應生產，對明年營運的挹注極大。

林映碩也指出，2025 年營運動能最明確的就是 AI，鉅祥供貨主要是主機機房所需如電池備援系統用等的金屬機構件，估計佔營收比重約 15%，同時，並一定程度帶動相關 AI 連接器訂單的接單。鉅祥對這類產品訂單生產則以上海廠區負責生產後出口組裝，依目前來看，AI 相關產品訂單能見度可到 2025 年第二季。

‌



同時，鉅祥因應生產區域的分散與未來成長需求，客戶確實已提出是否有其他廠區可配合生產的可能，而台灣新開出的產能剛好可以支應。

鉅祥目前的產能利用率維持在 70% 以上，而 2025 年第二季起在台灣觀音新廠、中國惠州廠及菲律賓廠都將加入量產的行列，同時，菲律賓廠的建新建置，目前規劃加入電鍍製程，有利於吸引更多新客戶的下單。

2024 年前三季鉅祥營收 49.15 億元，毛利率 32.88%，年增 4.56 個百分點，稅後純益 7.97 億元，勝過去年全年，年增 50.5%，每股純益爲 3.91 元。