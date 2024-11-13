今年FOMC票委巴金：Fed有能力應對通膨與就業市場風險

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-13 00:21

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里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 周二 (12 日) 表示，由於通膨接近聯準會 (Fed) 的 2% 目標、就業市場具有彈性而且央行已啟動降息，決策者準備好應對通膨再次抬頭或就業市場走弱的情況。

巴金是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票委員，本月初決議降息 1 碼(25 個基點)，將基準利率下調至 4.5% 至 4.75% 區間。

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巴金周二在巴爾的摩峰會事先準備好的講稿中表示，消費者更加強大但也更加挑剔，加上勞動生產率更高、價值更高的勞動力，讓經濟處於良好狀態。這讓 Fed 能夠降低政策利率，而政策利率一直與經濟其他部分不同步。

巴金說他正在考慮經濟的兩種情況：隨著選舉的不確定性消退，企業可能開始重新投資和招聘，讓 Fed 專注於通膨上行風險。或者，企業可以透過裁員來應對定價權減弱所帶來的利潤率壓縮，這將增加 Fed 面臨就業市場風險。

另外他也認為還有更極端的情況，包括金融市場動盪和經濟重機的可能性，不管是地緣政治還是其他因素。儘管如此，巴金堅信無論經濟往哪個可能發展，Fed 都有能力做出適當的反應。