〈財報〉英飛凌上季業績遜預期 明年底有望好轉

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-12 20:29

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德國車用晶片大廠英飛凌 (Infineon) 周二 (12 日) 公布 2024 會計年度第四季 (截至 9/30) 財報，由於來自歐洲和美國汽車客戶的需求持續低迷，該季營收、獲利均不及預期。不只如此，英飛凌本季 (2025 會計年度第一季) 財測也遜於預期，同時還下修 2025 會計年度全年財測。

儘管如此，市場分析指出英飛凌給出的 2025 會計年度營收「略有下滑」並不意外，但對汽車半導體營收方面的小幅下滑比預期的高位數降幅還好，似乎暗示明年底銷售有望強勁成長，消息激勵英飛凌在法蘭克福的股價一度大漲逾 5%，截稿前漲幅收窄至 3.88%，每股暫報 30.92 歐元。

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值得注意的是，英飛凌預估本季 (第一季) 營收為 32 億歐元，低於分析師預估的 38 億歐元，而其關鍵的獲利指標部門利潤率 (segment result margin) 介在 15%-17% 之間。市場分析指出，第一季營收財測比預期低了 15%，顯示出在產業逆風的形勢下，今年剩下時間要強勁復甦恐怕是個挑戰。

展望未來，英飛凌預估 2025 會計年度的營收將比截至今年 9 月 2024 會計年度的營收「略有下降」，後者營收為 149.6 億歐元，不過分析師平均預測 2025 會計年度營收為 157.5 億歐元。至於 2025 會計年度部門利潤率自先前預測的 20.8% 下修至略低 20% 至 15% 區間。

包括花旗 Andrew Gardiner 在內的分析師在周二的報告中寫道：「正如我們在近幾周同行大量公布業績後所預期的那樣，英飛凌展望疲軟。不過財測暗示到第四季將恢復兩位數成長。」

根據財報，英飛凌第一季營收年減 6% 至 39.2 億歐元，低於分析師平均預估的 39.8 億歐元；該季部門利潤率報 21.2%，低於去年同期的 25.2%。

英飛凌是第一家給出 2025 會計年度財測的歐洲主要晶片製造商，汽車行業的銷售額占這家公司收入的一半以上。雖然對驅動人工智慧 (AI) 的晶片的需求正在蓬勃發展，但半導體行業的其他部門卻步履蹣跚，包括依賴汽車行業的晶片製造商。

對上季黯淡的業績，英飛凌執行長漢尼貝克 (Jochen Hanebeck) 表示：「除了 AI 我們的中短市場目前幾乎沒有任何成長動力，復甦周期延後，因此我們正在準備應對 2025 年疲軟的業務。」

該公司財務長 Sven Schneider 受訪時表示，與去年相比公司投資減少 10%，目前正專注於具有戰略意義的決策，例如 Dresden Module 4。

與此同時，中國提高自己的半導體產量，歐盟執委會警告歐洲晶片製造商有可能失去更成熟類型半導體的市占。

漢尼貝克在周二的記者會上表示汽車製造商應該小心，不要太大幅度削減晶片庫存。他說：「庫存會像新冠疫情前那樣減少嗎？然後，我們將再次面臨同樣的風險，即半導體在經濟成長期間變得稀缺。」