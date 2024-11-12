〈財報〉颶風提振裝修需求 家得寶Q3業績亮眼、上調全年財測

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-12 21:04

‌



美國最大居家裝修零售商家得寶 (Home Depot) 周二 (12 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第三季 (截至 10/27) 財報，受惠專業承包商強勁需求以及颶風相關支出提振，該季營收、獲利均高於分析師預期、同店銷售降幅也比市場預期的低，與此同時還上修全年財測。

家得寶 (HD-US) 周二盤前股價在亮眼財報加持下上漲 1.66%，每股暫報 415.05 美元，有望突破去年 10 月 16 日創下的每股 418.61 美元的收盤紀錄。這波漲勢透露投資人看好這家居家裝修零售商的長期潛力。

‌



展望未來，加得寶預估全年營收年增 4%，高於先前預測的 2.5%-3.5% 預測、同店銷售估下滑約 2.5%，低於先前預測 3%-4% 的降幅，另外每股獲利估下降約 2%，此前預估下降 2%-4%。

加得寶執行長德克爾 (Ted Decker) 聲明表示：「隨著天氣恢復正常，我們看到季節性商品和某些戶外用品銷售情況有所改善，而且和颶風帶動的裝修需求也增量。」

Aptus Capital Advisors 投資組合經理 Dave Wagner 表示：「有鑑於颶風重建需求、大選不確定性緩解以及天氣變暖帶來的好處，作為投資人，我們對該類別的近期前景持謹慎樂觀態度。」

家得寶過去兩年一直在與需求波動作鬥爭，因通膨居高不下和借貸成本上升促使客戶暫停大規模房屋改建，轉而專注於現有房屋的維修和保養活動。

分析指出，美國零售商目前面臨一系列挑戰：經過多年的物價上漲，消費者仍然手頭拮据並削減了支出，擠壓一些公司的銷售。此外，今年至關重要的假期季節縮短了，購物日比去年減少了 5 天。

美國下一屆總統川普也表示，他將對從中國進口的商品徵收 60% 的關稅，對從其他國家進口的商品徵收高達 20% 的關稅。這讓一些公司改變了生產計畫並警告可能漲價。

家得寶財務長 Richard McPhail 說，現在評估這些措施對業務的影響還為時過早。他補充說，家得寶的大部分商品都是在美國國內採購的，目前還沒有從供應商那裡聽到改變計畫的消息。

根據財報，加得寶第一季營收年增 6.6% 至 402 億美元，高於分析師預估的 393.10 億美元、經調整後每股獲利報 3.78 美元，優於分析師預估的 3.65 美元。此外，該季同店銷售下滑 1.3%，降幅遠低於分析師預估的 3.1%。