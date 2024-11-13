三星傳斷供中國7奈米以下晶片 股價直直落創4年新低
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-13 10:19
受美國出口管制措施升級影響，繼台積電 (TSM-US) 台積電 (2330-TW) 之後，傳出三星電子也不再提供中國客戶的 7 奈米以下晶片，三星對此傳言不予置評。三星周三 (13 日) 早盤股價急挫 2.5% 至急挫 2.5% 至 5.17 萬韓元，創四年來新低。
三星股價已連續 4 天下挫，今年來跌幅擴大至 34%，恐創下 20 多年來最差的年度表現。反觀競爭對手 SK 海力士，今年以來股價上漲 32%，輝達 (NVDA-US) Nv 更是狂飆 199％。
稍早，美國商務部禁止台積電提供 7 奈米以下晶片給中國廠商傳出之後，分析師看好三星電子受惠於轉單效應，沒想到數日之後，中國半導體廠陸續接到三星通知，不再提供 7 奈米以及 7 奈米以下先進製程晶片。
值得注意的是，本月初韓媒引述消息人士報導，三星已關閉平澤 2 號線（P2）和 3 號線（P3）超過 30% 生產線，以降低晶圓代工的產能，並計畫年底前擴大關閉範圍至 50%，其中包括 4 奈米、5 奈米和 7 奈米代工生產線。三星計劃在監控客戶訂單的同時逐步停止營運。
雖然外界一致認為此舉主要是為了降低成本，如今看來，三星也有可能是在上個月就因台積電「違規」代工事件而收到了風聲，從而預期將在年底前將 7 奈米及以下先進製程代工產線的關閉範圍擴大至 50%。
三星來自中國無晶圓廠晶片設計公司的訂單佔據了三星 4 奈米、5 奈米、7 奈米產能的絕大部分，三星目前的第一代 3nm 製程（良率約 60%）的唯一大客戶就中國的一家加密貨幣 ASIC 晶片廠商。但是美國對中國半導體產業實施貿易限制，導致三星失去了部分中國客戶。
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