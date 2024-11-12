力拚2025年量產！三星傳為微軟、Meta打造客製化HBM4

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-12 16:40

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韓媒報導，三星電子已著手為微軟 (MSFT-US) 和 Meta 平台 (META-US) ，量身打造第六代、客製化高頻寬記憶體（HBM）HBM4。

報導指出，從 HBM4 開始，不僅進一步提升儲存特性，還會針對客戶的要求，客製化多種運算模式，因此稱為「計算記憶體」（CIM）。

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據悉，微軟擁有 Mia100、Meta 則有 Artemis 為名的人工智慧晶片，三星的 LSI 事業部透過提供客製化 HBM4 內存，滿足這兩家科技巨頭對高效能記憶體的需求。

三星正在建立專門的 HBM4 生產線，目前進入試生產階段。這一階段涉及小規模的試驗性製造，為後續的大規模生產做準備。

韓媒指出，三星電子力拚在 2025 年之前完成新一代高頻寬記憶體 (HBM)HBM4 的開發，並投入大量生產，是看好人工智慧 (AI) 半導體市場將進入「大市場」，HBM4 需求即將大爆發。