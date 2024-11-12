川普2.0關稅將至！紐時：中國或較川普首次執政時期更好應對

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-12 17:11

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美國總統當選人川普在競選時誓言要對中國進口產品課徵 60% 或更高關稅，但美媒最新指出，相較於川普首個總統任期，中國目前對美依賴程度已有所降低，對川普 2.0 關稅大棒將能更好應對。

《紐約時報》報導，隨著川普現在準備二度入主白宮，他誓言要加劇與中國的貿易對抗，對所有中國進口產品加徵 60% 或更高關稅。雖然中國的房地產投資狂潮已造成災難性後果，銀行系統面臨著難以估量的損失，地方政府陷入債務危機，經濟成長乏力，還有難以解​​決的物價下行問題，但中國依舊具備應對川普第二任期壓力的因素。

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報導指出，中國政府擁有龐大資源來支持國內經濟發展，而中國共產黨主導的體制能比民主國家更快實施政策。中國在川普勝選後已在上周五 (8 日) 宣布規模達 10 兆人民幣的支撐經濟計畫。

此外，在實施多年的政府主導製造業扶持政策下，中國在電動車和太陽能板等新能源技術方面已成為全球主要供應國，也就是說美國即使加徵關稅，也難以完全擺脫對中國新能源產品的依賴。

與川普上次提高關稅時相比，中國對美國市場的依賴程度已經降低。川普政府從 2018 年開始對從中國進口的大規模產品加徵關稅，拜登政府也持續徵收，最終涵蓋約 4000 億美元的中國商品。中國工廠則相應地將目光投向東南亞和拉丁美洲市場。

根據倫敦投資研究公司 TS Lombard 數據，過去六年中國在美國進口商品中所佔比重，已從 20% 降到 13%，但這種降低在一定程度上反映的是，為了避開美國關稅，有些商品是經由墨西哥和越南等國轉進美國。

報導還說，中國擁有應對川普首任時期關稅攻勢中累積的經驗，因此會更有信心在面對新一輪制裁時採取堅決回應，中國可能會透過控制關鍵礦產出口來應對美國關稅政策。

美國戰略與國際研究中心中國問題專家甘思德 (Scott Kennedy) 說：「與川普第一次加徵關稅時相比，中國有了更多的籌碼。若中國認為川普在推行赤裸裸的經濟戰，它在反制美國上有一系列可動用的工具，並能給美國的經濟造成一定的傷害。」

但中國經濟也依舊難免於受到一定的衝擊，根據麥格理集團大中華區首席經濟學家胡偉俊估計，若川普加徵關稅，此後一年內中國出口預計下降 8%，同時年度經濟成長率下降 2%，且若川普切斷透過墨西哥等其他國家進入美國的中國商品，中國經濟將面臨更大損失。

中國的工業將在川普提高關稅後受到影響，因該產業主要由大型國有企業主導，這些企業受制於官僚體制和中央要求，因此很難適應不斷變化的市場條件，這是讓美國的槓桿起作用的又一個表面原因。

不過，彼得森國際經濟研究所中國問題專家 Nicholas Lardy 指出，這種設想忽略了中國龐大且更有彈性的民營經濟，中國民營企業現已佔據總出口約一半，國有企業僅佔 9%，中國經濟正在發生巨大的結構變化，這種變化可以增強中國的適應能力。