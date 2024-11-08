〈房產〉全台五大文創園區周邊房市行情熱 台北華山坪價衝破百萬元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-08 11:00

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文創園區不僅賦予周遭住宅獨特的藝文氛圍，眾多的展演活動更是民眾假日的好去處，也成為區域房市的一項特色。房仲業者針對文化部推動的五大創意園區，分析周邊 800 公尺範圍內的房市行情。其中，台北華山文化創意產業園區周邊平均單價已突破百萬元，而花蓮文化創意產業園區周邊交易則最為火熱。

位於台北市中正區的華山文創園區是全台最具知名度的文創園區之一，園區毗鄰三創生活園區、中央藝文公園，加上靠近捷運善導寺站、忠孝新生站，擁有雙捷運優勢，使其生活品質、交通機能優秀，同時也臨近忠孝國小、成功高中等知名學區。近一年園區周邊的平均單價已經突破 100 萬元大關，較去年同期上漲了約 10.5%。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，華山文創園區以良好的地段條件，加上豐富多元的藝文活動，吸引了大量商機、人潮湧入，進而帶動周邊區域房市活躍，促使交易量持續攀升，房價也隨之上漲。陳金萍補充，除了本身的利多條件，華山文創園區周圍主要以「中正沂凰」、「仁愛壹邸」等單價較高的住宅大樓為主，使得園區周邊平均單價超越了中正區整體的房市均價，目前仍有持續上漲空間。

除了台北華山文創園區外，花蓮文創園區近一年交易量高達 168 件，是五大文創園區中房市交易最熱絡的文創園區。房價表現亦相當亮眼，近一年平均單價已站上 27 萬元大關，單價一舉超越其他三個文創園區，漲幅亦高達 17.9%，位居五大園區首位。

陳金萍指出，花蓮文創園區本身位於地理位置優越，不僅鄰近熱鬧的金三角、舊鐵道文化商圈，距離遠東百貨和東大門夜市等人潮聚集地也不遠，周邊商店林立，商業活動蓬勃，能滿足居民的食衣住行各項生活需求，也因此交易、房價跟著水漲船高，加上售出物件中透天厝占比較多，進一步推升該區房價。