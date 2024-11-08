〈房產〉房市交易漸減縮 北市房仲公會：全年交易拚正成長難度升高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-08 10:26

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先前房貸之亂，台北市上個月房市出現旺季不旺的情形，微幅衰退 0.2%，接下來若央行第七波打炒房效力發威，台北市不動產仲介經紀業公會理事長蘇金城估北市 2024 全年房屋交易要超越去年的 26,735 棟轉正成長，恐是項艱鉅挑戰，期待台灣央行不要再祭第八波打炒房。

今年最後兩個月的房市交易，蘇金城認為，最大的變數有兩個，其一是，9 月 20 日央行實施第七波選擇性信用管制，這顆震撼彈在市場中已逐漸發生效應，業者都嚴陣以待，不敢掉以輕心。所以呼籲央行最好不要再有大家更擔心的第八波打炒房。

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台北市地政局發布 10 月建物買賣移轉棟數為 2,255 棟，，跟上個月及去年同期比較都是微幅衰退 0.2%，只是第四季原本是房市的傳統旺季，如全年出現負成長就意味著是一個旺季不旺的情況。

蘇金城分析，10 月罕見的來了兩個秋颱山陀兒颱風及康芮颱風，不僅僅影響民眾看屋行程，加上頻放颱風假工作天數也被縮減，都影響到房仲市場的成交件數，加上之前的限貸風波，多少都影響到民眾購屋的意願及信心，因此六都的表現除台南之外大多不佳，全台六都 10 月建物買賣移轉棟數合計為 19,643 棟，月衰退幅度達 12.8%，表現並不理想。

台北市不動產仲介經紀業公會公關主委張欣民進一步指出，若加總台北市前 10 個月的建物買賣移轉棟數來看，前 10 個月的房屋交易量仍高達 25,483 棟，跟去年同期比較，年增率還高達 16.3%，依正常情況推估，台北市 2024 全年建物買賣移轉棟數很有機會轉為正成長，超越去年的 26,735 棟，只是剩下的兩個月挑戰度還是很大。