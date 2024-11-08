〈房產〉房市交易漸減縮 北市房仲公會：全年交易拚正成長難度升高
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-08 10:26
先前房貸之亂，台北市上個月房市出現旺季不旺的情形，微幅衰退 0.2%，接下來若央行第七波打炒房效力發威，台北市不動產仲介經紀業公會理事長蘇金城估北市 2024 全年房屋交易要超越去年的 26,735 棟轉正成長，恐是項艱鉅挑戰，期待台灣央行不要再祭第八波打炒房。
今年最後兩個月的房市交易，蘇金城認為，最大的變數有兩個，其一是，9 月 20 日央行實施第七波選擇性信用管制，這顆震撼彈在市場中已逐漸發生效應，業者都嚴陣以待，不敢掉以輕心。所以呼籲央行最好不要再有大家更擔心的第八波打炒房。
其二是，川普再度當選美國總統入主白宮，川普 2.0 震撼力會不會提前發酵值得觀察，特別是選前他提出一些對台灣諸多不利的政見，如果他是玩真的，多少會影響到產業及台灣的出口力道，進而影響國內房市，尤其是之前發燒的台積電 (2330-TW) 概念區域。
台北市地政局發布 10 月建物買賣移轉棟數為 2,255 棟，，跟上個月及去年同期比較都是微幅衰退 0.2%，只是第四季原本是房市的傳統旺季，如全年出現負成長就意味著是一個旺季不旺的情況。
蘇金城分析，10 月罕見的來了兩個秋颱山陀兒颱風及康芮颱風，不僅僅影響民眾看屋行程，加上頻放颱風假工作天數也被縮減，都影響到房仲市場的成交件數，加上之前的限貸風波，多少都影響到民眾購屋的意願及信心，因此六都的表現除台南之外大多不佳，全台六都 10 月建物買賣移轉棟數合計為 19,643 棟，月衰退幅度達 12.8%，表現並不理想。
台北市不動產仲介經紀業公會公關主委張欣民進一步指出，若加總台北市前 10 個月的建物買賣移轉棟數來看，前 10 個月的房屋交易量仍高達 25,483 棟，跟去年同期比較，年增率還高達 16.3%，依正常情況推估，台北市 2024 全年建物買賣移轉棟數很有機會轉為正成長，超越去年的 26,735 棟，只是剩下的兩個月挑戰度還是很大。
2024 前 10 個月台北市 12 個行政區房屋交易量的表現，最為突出的非南港區莫屬，年增率高達到 37.2%。蘇金城表示，南港過去被稱為黑鄉，在馬英九市長時代啟動「黑鄉變明珠」計畫，現在區內各項重大建設紛紛落成完工，除了漢來大飯店、聯強國際總部大樓外，最受市場矚目的三井南港 LaLaport 全客層購物中心也可望在明年開幕，對於南港區的生活機能提升更有助益，現在的南港確實已經展現出猶如一顆閃閃發光明珠的樣貌，房屋交易量持續放大是可預期的。
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