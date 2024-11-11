信義房屋前三季獲利年增13.95% EPS 2.09元 暫無庫藏股護盤考量

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-11 20:39

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信義房屋 (9940-TW) 今 (11) 日召開法說會，在股價已跌破 30 元大關同時，信義房屋對投資人詢問是否以執行護盤的詢問時指出，公司目前以偏向運用手中資金 擴大本業的發展，暫無庫藏股護盤考量。

信義房屋本波段股價由 37.65 元，趺至今天盤中低點的 29.4 元，跌幅達 21.91%，公司也密切注意股價動向，但信義房屋指出，目前偏向運用手中資擴大本業的發展，暫無庫藏股護盤考量。

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信義房屋 2024 年第三季營收 29.58 億元，毛利率 23.78%，季減 8.04 個百分點，年減 4.99%，稅後純益爲 4.05 億元，季減 40.24%，年增 18.39%，每股純益爲 0.55 元。

信義房屋 2024 年前三季營收 103.83 億元，毛利率 29.04%，年增 2.75 個百分點，稅後純益爲 15.43 億元，年增 13.95%，每股純益 2.09 元。公司預計，2024 年在中國的上海及無錫公司全年將呈現盈餘營運。